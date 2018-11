Carlo Conti ricorda il disegnatore Silvano Campeggi | Tutto il film in un manifesto

Ascolti tv - niente da fare per Bonolis : crolla 'Scherzi a parte' e Carlo Conti resta invincibile : Se venerdì scorso i due si erano ritrovati testa a testa, stavolta la vittoria di Conti è netta: 'Tale e Quale Show'...

Ivana Spagna a Tale e Quale Show - lo scherzo di Carlo Conti e l’imitazione di Elisa (video) : La terza puntata del super torneo dei campioni di Tale e Quale Show è stata vinta da Alessandra Drusian con l’imitazione di Antonella Ruggiero. La cantante dei Jalisse ha sorpreso la giuria e il pubblico in studio, guadagnando così il primo posto in classifica della serata. Secondo in classifica Giovanni Vernia nei panni di Jim Carrey e terzo Antonio Mezzancella con l’interpretazione di Mika. Ospite speciale della puntata Antonella Clerici, ...

Marco Carta a Le Iene dopo il coming out : l’intervista e gli scherzi ad Annalisa e Carlo Conti (video) : Marco Carta a Le Iene è stato protagonista di un’intervista ironica da parte di Stefano Corti e Alessandro Onnis nella puntata del 13 novembre. I due, dopo il coming out dell’artista a Domenica Live, hanno pensato di intervistarlo e metterlo scherzosamente in imbarazzo con domande molto intime, ma non solo. C’è stato spazio, infatti, anche per riflessioni importanti su argomenti che Marco Carta ha voluto mettere in chiaro, come il non doversi ...

Carlotta Mantovan sorride al parco con la famiglia di Carlo Conti : Carlotta Mantovan torna a sorridere e si concede una giornata al parco insieme a tutta la famiglia Conti. Sono trascorsi ormai otto mesi dalla morte di Fabrizio Frizzi e la giornalista sta lentamente tornando alla normalità, grazie non solo alla figlia Stella, ma anche agli amici di sempre, Carlo Conti e Antonella Clerici. I due conduttori erano molto legati al volto Rai e sono stati accanto a lui sino alla fine. Conoscevano perfettamente lo ...

Verissimo - Silvia Toffanin stravince : cala lo Zecchino di Carlo Conti : Silvia Toffanin vince ancora: Zecchino d’Oro in calo rispetto al 2017 E’ partito con una media inferiore ai 2 milioni di telespettatori l’edizione 2018 dello Zecchino d’Oro, che per il secondo anno consecutivo porta la prestigiosa firma di Carlo Conti come direttore artistico, e la vittoria della fascia oraria compresa tra le 16.40 e le 18.40 ancora una volta è andata a Silvia Toffanin e al suo Verissimo. A seguire la ...

Ascolti Tv di venerdì 9 novembre 2018. Testa a testa tra Carlo Conti e Paolo Bonolis. In sovrapposizione vince allo sprint Tale e Quale Show : Analizziamo gli Ascolti di venerdì 9 novembre 2018. Tranne i programmi in palinsesto al pomeriggio che vedono la supremazia schiacciante di Canale 5 con Uomini e Donne, Pomeriggio 5 e tutta la ...

Carlo Conti a TvBlog : "Paolo Bonolis? E' un grande uomo - un professionista e siamo amici" (Video) : Per il secondo anno consecutivo, Carlo Conti ricopre il ruolo di direttore artistico per lo Zecchino d'Oro, la rassegna internazionale di canzoni per bambini giunta alla 61esima edizione, che partirà sabato 10 novembre 2018, alle ore 16:35. A Natale, inoltre, il conduttore fiorentino presenterà anche uno speciale dello Zecchino d'Oro dedicato alle canzoni natalizie intitolato Un Natale d'oro zecchino. Tra gli ospiti di questo speciale, ci ...

I Retroscena di Blogo : Carlo Conti resta in Rai e torna con la Corrida : Ciclicamente, quasi ogni anno, appare sui media l'indiscrezione per cui Carlo Conti, storico volto di Rai1, lasci la televisione pubblica per passare a Mediaset. Anche questa volta la tradizione è stata rispettata attraverso le pagine patinate della rivista di gossip Chi, diretta dal co-conduttore del programma Mediaset Grande fratello Vip.E' stato infatti il periodico cartaceo diretto da Alfonso Signorini a scrivere la notizia per cui il ...

Tale e quale show - Carlo Conti e il nuovo rivale Paolo Bonolis : le contromisure per battere Scherzi a parte : Osso duro per Carlo Conti . Venerdì sera, contro Tale e quale show , Canale 5 schiererà il ritorno di Scherzi a parte , affidato a Paolo Bonolis . Le risate perfide ai danni di alcuni supervip , si ...