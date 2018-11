Cancro | 1 italiano su 3 cerca online notizie corrette sulla dieta

meteoweb.eu

: RT @vecchiotac: Malagò è un cancro per lo sport italiano. - vecchiotac : RT @vecchiotac: Malagò è un cancro per lo sport italiano. - brichiel : L'Airc ha bisogno di donazioni per la ricerca sul cancro,perché non gli diamo lo stipendio di diecimila euro e rott… - Nic67finalfine : RT @Alexama1: Il vero cancro del calcio italiano @juventusfcen @juventusfc @juventibus @JuventusTV @TUTTOJUVE_COM @OfficialAllegri @Marotta… -

(Di domenica 18 novembre 2018) Ancora troppi italiani non conoscono il ruolo che l’alimentazione può svolgere contro il. Ben il 37% degli utenti del web, chenodi oncologia, ha chiesto agli esperti informazioni su questo tema fondamentale. La nutrizione come strumento sia di prevenzione che di “terapia” dei tumori riscuote più interesse delle cosiddette cure alternative (24%) o delle cause e rimedi delle neoplasie (13%). Infatti, solo un cittadino su tre sostiene che l’alimentazione rappresenti un fattore di rischio oncologico importante. E nel nostro Paese lasana per eccellenza, quella mediterranea, viene molto spesso abbandonata a favore di altri modelli alimentari. Meno del 10% degli italiani consuma tutti i giorni le cinque porzioni di frutta e verdura raccomandate dai nutrizionisti. Il 21% dei bambini, con meno di 10 anni, invece è in sovrappeso il 9% è addirittura obeso. A ...