California | Trump | triste da vedere | è devastazione totale

Trump sui luoghi dell'incendio che ha devastatola contea di Butte nella California del nord : Mettendo da parte la contrapposizione politica i due governatori democratici della California, quello uscente Jerry Brown, e quello entrante Gavin Newsom, hanno dichiarato che entrambi riceveranno il ...

Carovana migranti - l’obiettivo è entrare in California. E Trump sospende per 90 giorni il diritto d’asilo agli irregolari : Dopo un mese di cammino, la Carovana che risale il Centroamerica è arrivata quasi a metà percorso. Nella mattinata di domenica scorsa, la prima e più consistente onda – 6.500 persone secondo le ultime stime, tra cui almeno 300 bambini – ha lasciato Santiago de Quéretaro, 220 km a nord di Città del Messico. A dire il vero, la metà geografica tra la città honduregna di San Pedro Sula, da dove è partita la marcia, e il punto più vicino ...

Katy Perry e Lady Gaga contro Donald Trump dopo gli incendi in California : “Egoista e senza cuore” : La gestione dell'amministrazione federale dell'emergenza incendi che ha messo in ginocchio la California ha portato all'ennesimo attacco di Lady Gaga contro Donald Trump. Fervente democratica, sostenitrice di Hillary Clinton alle scorse presidenziali, Lady Gaga ha già criticato aspramente il presidente repubblicano e le sue politiche in passato, arrivando perfino a manifestare con dei cartelli sotto la Trump Tower. Stavolta a spingerla ad ...

Donald Trump attaccato da Neil Young dopo gli incendi in California : Donald Trump è stato criticato da Neil Young per la sua riluttanza ad agire sul cambiamento climatico dopo che gli incendi boschivi della California hanno distrutto la casa del cantautore.In alcuni tweet pubblicati tra il 10 e l'11 novembre il presidente degli Stati Uniti, dopo avere spiegato che più di 4 mila uomini hanno combattuto gli incendi di Camp e Woolsey in California (focolai che hanno bruciato più di 200 mila acri, causato 300 mila ...

California : Neil Young perde la casa e attacca Trump - “la vera ragione degli incendi è il cambiamento climatico” : Anche la leggenda del rock Neil Young è tra coloro la cui casa di Malibu è andata distrutta negli incendi che stanno devastando la California: Young ha attaccato il “cosiddetto presidente Donald Trump” che la scorsa settimana su Twitter ha dato la colpa dei roghi alla “cattiva gestione delle foreste“. “La vera ragione degli incendi è il cambiamento climatico“, ha scritto Young sul suo sito web: “Eventi ...

Incendi in California - Trump : “Possiamo fermare la devastazione - siate furbi” : E’ salito a 25 il bilancio delle vittime degli Incendi in California, ancora molti i dispersi: 10 degli ultimi 14 cadaveri rinvenuti sono stati scoperti dai soccorritori nella zona di Paradise, la cittadina a nord della capitale Sacramento completamente cancellata dal fuoco. Il presidente Donald Trump dall’Europa continua a puntare il dito sulla cattiva gestione dei boschi come causa dei roghi: “Possiamo fermare la devastazione ...

