Calciomercato Atalanta | blitz in Brasile | il club prepara i botti

(Di domenica 18 novembre 2018)– Il momento difficile è alla spalle. Dopo un avvio di stagione complicato l'sta volando, il contraccolpo per l'eliminazione in Europa League è stato pesantissimo, sono arrivate brutte prestazioni e sconfitte. La squadra adesso ha reagito, sono infatti quattro le vittorie consecutive in campionato, l'ultima veramente entusiasmante davanti al pubblico amico contro l'Inter. Ilnon ha nessuna intenzione di fermarsi, la dirigenza sta lavorando per costruire la squadra del futuro, pronto uninper piazzare alcuni colpi importanti. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport' sono tre i nomi valutati: Ayrton Lucas, centrocampista di sinistra, Iago Amaral Borduchi ed il terzino sinistro Odaiar Hellmann.