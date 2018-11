Brexit | Raab | errore non resistere a Ue

Brexit - mozione di sfiducia contro May - che tira dritto. Lasciano i ministri Raab e McVey. Crollano banche e sterlina : Dominic Raab, ministro per la Brexit, si è dimesso in polemica con l’accordo approvato dal governo May. Lasciano anche Esther McVey, ministro al welfare, Shailesh Lakhman, sottosegretario per l’Irlanda del Nord e Suella Braverman, sottosegretario alla Brexit. May in difesa: è solo un accordo provvisorio. Il Tory Brexiteer Rees-Mogg ha presentato una mozione di sfiducia contro la premier. Lascia anche il vicepresidente ...

Brexit - mozione di sfiducia contro May. Lasciano i ministri Raab e McVey. Crollano banche e sterlina : Dominic Raab, ministro per la Brexit, si è dimesso in polemica con l’accordo approvato ieri a maggioranza dal governo May. Lasciano anche Esther McVey, ministro al welfare, Shailesh Lakhman, sottosegretario per l’Irlanda del Nord e Suella Braverman, sottosegretario alla Brexit. Tutti contro il via libera del governo May alla “soft exit” negoziata con l’Ue. May in difesa: è solo un accordo provvisorio. ...

