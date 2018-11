Brexit | niente accordo? Addio Mars Il popolare snack potrebbe non essere più disponibile

ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 novembre 2018)sulla. Sono ore di panico tra gli acquirenti di dolcetti nel Regno Unito. Già, perché secondo diversi giornali inglesi il ministro dell’ambiente Michael Gove – uno dei quattro esponenti ‘eers’ per ora rientrati nei ranghi del partito e tornato in orbita del primo ministro May – avrebbe in mano dati incontrovertibili di una dipartita storica tra vetrine e scaffali d’oltremanica. Importanti esponenti dell’industria alimentare britannica, raccolti attorno ad un tavolo della Food and Drink Federation, con presente proprio Gove, hanno spiegato al ministro almeno un paio di conseguenze di unasenza accordi con la UE: in pochissimo tempo verrebbero a mancare due ingredienti per produrre ile in nemmeno due settimane se ne esaurirebbero le scorte. Come è stato spiegato al ministro, con un’uscita dalla UE “dura”, almeno due ingredienti che ...