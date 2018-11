Bolzano al top per la qualità della vita Balzo indietro per Roma male anche Venezia e

Qualità della vita - la classifica delle città italiane : Bolzano al top - crollo Roma : Napoli e Palermo rimangono oltre la 100esima posizione, mentre sul podio con il capoluogo dell'Alto Adige salgono Trento e...

Qualità vita - Bolzano al top. Roma 22ma : 13.45 La provincia dove si vive meglio è Bolzano, seguita da Trento e Belluno. Roma retrocede di 22 posizioni (85ma),va male anche Venezia.Napoli resta terzultima, Palermo 106ma,ultima Vibo Valentia. Lo rileva l'indagine di Italia Oggi con l'Università La Sapienza di Roma. Le griglie per le analisi sono 9:affari e lavoro, ambiente,criminalità,disagio sociale e personale,popolazione,servizi finanziari e scolastici, salute, tempo libero,tenore ...

Bolzano al top per qualità della vita : ANSA, - ROMA, 18 NOV - Bolzano è la provincia dove si vive meglio in Italia, seguita da Trento e Belluno. Roma con un netto balzo indietro è in 85esima posizione, perdendone 22 rispetto al 2017. ...

Scuola : top edilizia a Bolzano e Trento : ANSA, - Trento, 18 OTT - Gli edifici scolastici di Trento tornano sul podio di 'Ecosistema Scuola', il dossier con cui Legambiente monitora le aule. Lo rende noto il Comune di Trento, in una nota. ...

