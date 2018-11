Black Friday | le offerte di prodotti per la cura della persona

Black Friday - i migliori elettrodomestici in offerta : I prodotti tecnologici non sono gli unici soggetti a forti sconti durante il Black Friday, anzi. Nel 1924, quando il grande magazzino Macy’s organizzò la prima parata per celebrare l’inizio degli acquisti natalizi, l’hi-tech non esisteva nemmeno. Le promozioni del Black Friday 2018 riguardano anche gli elettrodomestici, e gli sconti sono molto interessanti. Quest’anno arrivanao fino a –57%. Di seguito vi segnaliamo i ...

Black Friday - le offerte di tecnologia più sfiziose : È partita da pochi minuti la settimana del Black Friday di Amazon, appuntamento annuale per gli sconti “esagerati”. Forse non tutti sanno che il Black Friday nasce negli Stati Uniti come una giornata unica di sconti, fissata il giorno dopo il Giorno del Ringraziamento, e apre la stagione dell’acquisto dei regali di Natale. Nel corso degli anni, gli affari sono decollati a tal punto che alcuni colossi dell’online hanno ...

Black Friday 2018 : Tutte le offerte di Lunedì 19! : Avete spesso sentito parlare di Black Friday ma vi siete sempre chiesti “cos’è e come funziona l’Amazon Black Friday“? Il “Venerdì Nero” è ormai conosciuto come il Venerdì più folle dell’anno nel quale a tutti è leggi di più...

Amazon Black Friday 2018 : offerte Videogiochi e Console : Benvenuti al tanto atteso Amazon Black Friday 2018! Per chi non lo sapesse questo è in assoluto l’evento più atteso dell’anno con giorni pieni di offerte imperdibili, sconti e promozioni che raggiungeranno il massimo Venerdì 23 Novembre con leggi di più...

Amazon Black Friday 2018 : offerte Foto e Video : Con estrema gioia vi presentiamo l’evento Amazon Black Friday 2018! Per chi non lo sapesse questa è in assoluto la promozione più atteso dell’anno e prevede un periodo pieno di offerte, sconti e promozioni che avranno leggi di più...

Amazon Black Friday 2018 : offerte TV e Smart TV : Il momento è arrivato finalmente: vi presentiamo Amazon Black Friday 2018! Per chi non lo sapesse questo è un famoso evento Amazon che si tiene una sola volta l’anno e che prevede un periodo pieno leggi di più...

Amazon Black Friday 2018 : offerte Notebook e PC : Finalmente è arrivata l’ora! Ecco a voi Amazon Black Friday 2018! Per chi non lo sapesse questo è forse l’evento più atteso dell’anno perché sarà possibile vivere giorni pieni di offerte, sconti e promozioni che inizieranno leggi di più...

Amazon Black Friday 2018 : offerte Apple : Finalmente abbiamo il piacere di presentarvi Amazon Black Friday 2018! Questo evento non ha bisogno di presentazioni perché è forse più atteso dell’anno e avrete accesso ad una marea di offerte, sconti e promozioni a partire leggi di più...

Amazon Black Friday 2018 : offerte Smartphone : Il momento è finalmente arrivato, vi presentiamo Amazon Black Friday 2018! Per chi non lo sapesse, si tratta di un’iniziativa Amazon che si tiene una sola volta l’anno e che prevede un periodo pieno di leggi di più...

Amazon Black Friday 2018 : offerte Informatica e Router : Benvenuti al tanto atteso Amazon Black Friday 2018, forse l’evento più atteso dell’anno! Questo evento indetto da Amazon è caratterizzato da giorni pieni di offerte, sconti e promozioni che inizieranno il giorno 19 e raggiungeranno la leggi di più...

Amazon Echo - Plus e Spot tornano in offerta in buona compagnia per la Black Friday Week : Le migliori offerte di Lunedì 19 novembre su Amazon, il primo giorno della settimana dedicata al Black Friday. L'articolo Amazon Echo, Plus e Spot tornano in offerta in buona compagnia per la Black Friday Week proviene da TuttoAndroid.

Il Black Friday di Ryanair : 'Voli a meno di 10 euro dalla mezzanotte del 22' : Le offerte di Ryanair per il Black Friday 2018 iniziano a mezzanotte di giovedì 22 novembre e durano per 24 ore. La compagnia aerea low cost ha annunciato voli in offerta anche a meno di 10 euro. ...

Grande attesa per il Black Friday : ecco chi aderisce e i consigli per evitare truffe : E’ tutto pronto per il Black Friday il venerdì nero di sconti pazzi e la ‘febbre di shopping’, online e anche nei negozi fisici, è già iniziata. Ormai il Black Friday e il Cyber Monday, il “lunedi’ digitale”, che segue il venerdi’ dello shopping e che e’ dedicato agli sconti sui negozi online, e’ diventata una sorta di settimana degli acquisti in vista delle festivita’ natalizie. A fare ...

Botta e risposta su tanti Huawei e Samsung con offerte Vodafone e Amazon per Black Friday 2018 : Ci sono diversi fronti da monitorare in vista del Black Friday 2018, in riferimento ad esempio alle offerte Vodafone pensate per l'acquisto di smartphone Huawei e Samsung a condizioni economiche favorevoli. Un caso emblematico, in riferimento alla campagna che scatterà ufficialmente domani 19 novembre, è dato dal cosiddetto Huawei P20 Lite. Il device nelle prossime ore si potrà acquistare a 0,99 euro al mese per 30 mesi, con un anticipo di ...