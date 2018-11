Biathlon | Windisch e la medaglia diventata anello | nel mirino la Best Performance

Biathlon - dieci giorni di lavoro intenso per la squadra élite a Oberhof : presenti anche Windisch e Wierer : Windisch, Hofer, Wierer e Vittozzi: l’élite del Biathlon italiano si allena a Oberhof dieci giorni di lavoro intenso per la squadra élite di Biathlon a Oberhof, in Germania. Convocati dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz, Dominik Windisch, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, gli atleti che a PyeongChang ci regalarono il meraviglioso bronzo nella staffetta mista, si stanno allenando da domenica sotto la guida degli ...