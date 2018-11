Berlino | Macron al Bundestag | Serve un' Europa forte per evitare un mondo alla

Macron al Bundestag : Berlino e Parigi devono rilanciare l'Europa contro il caos mondiale : "La Francia e la Germania, hanno l'obbligo di non lasciare scivolare il mondo nel caos e per questo l'Europa deve essere più forte, più sovrana". È quanto ha detto il presidente francese, in un discorso al Bundestag a Berlino, invitando la Germania ad avviare una "nuova tappa" nella costruzione europea.