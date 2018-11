Belluno | 30enne scivola sul ghiaccio per 150 metri | salvato dal Suem

meteoweb.eu

(Di domenica 18 novembre 2018) Avventura pericolosa, ma a lieto fine per un ragazzo di 30 annito sule slittando per 150: è statodal Soccorso alpino speleologico veneto. L’allarme è scattato alle 13.30, quando l’elicottero deldi Pieve di Cadore è intervenuto in zona Ciadin del Laudò, sul sentiero che porta a Forcella Marcoira, sul Sorapiss. Il giovane, F.L. di Rovigo, stava salendo con due amici verso la forcella per poi proseguire verso il Rifugio Vandelli. Quando però hanno trovato neve, i tre hanno deciso di tornare indietro non essendo attrezzati in maniera adeguata, ma uno di loro, che si trovava retrocesso rispetto agli amici, ha perso l’equilibrio ed èto. Sbarcati con il verricello, medico, infermiere e tecnico del Soccorso alpino hanno prestato le prime cure al ragazzo, che aveva riportato un probabile politrauma, per poi imbarellarlo, caricarlo ...