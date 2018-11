Beautiful | Jacqueline Macinnes Wood incinta | “Mi sono sposata in Italia”

Beautiful news : JACQUELINE MACINNES WOOD aspetta un MASCHIO : Sarà azzurro il fiocco in casa di JACQUELINE MACINNES WOOD (Steffy Forrester) e del marito Ethan Ruspoli, che per febbraio aspettano il loro primo figlio. Come già riportatovi, l’attrice continuerà a lavorare sul set per buona parte della gravidanza ma il lieto evento non riguarderà anche il suo personaggio in Beautiful, che ha avuto sua figlia Kelly Spencer solo pochi mesi fa. Di conseguenza si ricorrerà ai soliti trucchetti per ...