Basket | Serie A 2018-2019 | Varese espugna Cremona nella partita dei tira e molla e sale a

Basket - Serie A : Varese batte Cremona 82-79 - secondo ko per la Vanoli : Cremona-Varese, la cronaca Partenza a razzo degli ospiti, che dopo 7' sono avanti 21-2 , con gli uomini di Sacchetti costretti a 1/13 dal campo e impotenti di fronte al dominio dei vari Avramovic, ...

Basket - Serie A : Varese espugna Cremona e continua a viaggiare a ritmo playoff : Basket, Serie A: Openjobmetis Varese vittoriosa sul parquet della Vanoli Cremona in uno scontro dal sapore di playoff Basket, Serie A, nell’anticipo domenicale di mezzogiorno, la Openjobmetis Varese ha vinto sul parquet di Cremona. 79-82 per Archie e compagni, con quest’ultimo decisivo nel successo varesino con 22 punti con soli 14 tiri presi nell’incontro. Cremona dal canto suo ha provato a rispondere alle bordate di ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Trieste sale sulle ali di Justin Knox nel terzo quarto e batte Trento. Bene anche Cavaliero : Nell’anticipo del sabato della settima giornata di Serie A 2018-2019, giocato alle 19, l’Alma Trieste difende il parquet amico superando per 83-74 la Dolomiti Energia Trentino, che proprio la scorsa settimana aveva terminato il digiuno di vittorie in campionato. Per la squadra di coach Eugenio Dalmasson si rivela decisivo Justin Knox con 20 punti e uno spazio importante nel terzo quarto, ma anche Daniele Cavaliero ci mette del suo ...

Basket - Serie A : l’Alma Trieste trascinata da Cavaliero batte Trento e “respira” in classifica : Serie A, Alma Trieste vittoriosa nell’anticipo della 7ª giornata contro la Dolomiti Energia Trentino Serie A, l’Alma Trieste ha superato nell’anticipo della 7ª giornata la Dolomiti Energia Trentino in un vero e proprio scontro salvezza. Cavaliero e soci hanno vinto di fronte al pubblico amico per 85-74, grazie sopratutto ai 19 punti del playmaker, autore di una gara di spessore contro un avversario diretto temibile come ...

Basket - 7a giornata Serie A 2018-2019 : Venezia-Milano vale la vetta in solitaria - derby lombardo Cremona-Varese : La settima giornata della Serie A di Basket vedrà il suo culmine nel posticipo domenicale. Andrà in scena la sfida più attesa di questo inizio di stagione, quella tra la Reyer Venezia e l’Olimpia Milano. Al Taliercio si affrontano le due squadre in vetta a punteggio pieno e chi vince sarà la nuova capolista in solitaria. Entrambe arrivano da una bella vittoria in coppa e sono in un ottimo momento di forma. Venezia deve dimostrare di essere ...

Calendario Serie A Basket - gli orari di tutte le partite del fine settimana e come vederle in tv e streaming : Andrà in scena questo fine settimana la 7a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Si comincia domani, sabato 17 novembre, con l’anticipo delle 19.00 tra Alma Trieste e Dolomiti Energia Trentino. Sei partite invece nella giornata di domenica 18 novembre: alle 12.00 sfida tutta lombarda tra Vanoli basket Cremona e Openjobmetis Varese, alle 17.00 Grissin Bon Reggio Emilia-Sidigas Avellino, alle 17.30 Segafredo Virtus ...