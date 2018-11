Basket femminile | Qualificazioni Europei 2019 | Italia tra un pass ormai prossimo e

Basket femminile - Europei 2019 : l’Italia si qualifica se… Tutte le combinazioni : le azzurre vedono l’obiettivo! : L’Italia ha sconfitto la Croazia a domicilio e ha compiuto un passo in avanti davvero fondamentale verso la qualificazione agli Europei 2019 di Basket femminile. La nostra Nazionale ha surclassato la compagine balcanica in trasferta e ha messo una seria ipoteca sull’accesso alla prossima rassegna continentale ma per la matematica bisognerà aspettare l’ultima giornata della fase a gironi che prevede lo scontro tra Italia e ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Croazia-Italia 52-64 - azzurre vicine alla meta! Show di Penna e Dotto : Una vittoria fondamentale quella ottenuta dalla Nazionale italiana di Basket femminile contro la Croazia. A Slavonski Brod le ragazze di coach Marco Crespi si sono imposte per 52-64 con una prova di personalità e carattere e ora la qualificazione agli Europei è davvero a un passo. Le azzurre hanno trovato l’allungo decisivo tra la fine del secondo quarto e l’inizio del terzo, gestendo poi al meglio il margine nell’ultimo ...

Basket femminile - Italia batte Croazia : Penna show - l’Europeo femminile è ad un passo : Basket femminile, l’Italia di Marco Crespi ha superato in trasferta la Croazia ipotecando l’approdo all’Europeo femminile Basket, l’Europeo femminile per le ragazze di Marco Crespi, è davvero ad un passo. Le azzurre questa sera hanno battuto la Croazia 52-64, mettendo tutto il cuore sul parquet ed ipotecando la qualificazione all’Europeo. Penna con i suoi 17 punti è stata di certo la migliore in campo nella ...

LIVE Croazia-Italia Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 in DIRETTA : scontro diretto quasi decisivo per le azzurre : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Croazia e Italia, valevole per la quinta giornata delle Qualificazioni agli Europei di basket femminile 2019 che si svolgeranno in Serbia e Lettonia. Si tratta di una partita di enorme importanza per entrambe: l’Italia deve vincere per non dover rendere immensamente complicata la sfida di La Spezia contro la Svezia, mentre la Croazia ha l’obbligo di portare a casa i due ...

Croazia-Italia - Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. : Ormai ci siamo. L’Italia attende ormai soltanto il fischio d’inizio dell’importantissima partita di questa sera contro la Croazia per la 5a giornata del girone eliminatorio per le Qualificazioni agli Europei 2019 di basket femminile. A Slavonski Brod, le azzurre di coach Marco Crespi dovranno assolutamente riscattare la sconfitta subito a febbraio a San Martino di Lupari (71-83 il punteggio finale) e portare a casa una vittoria ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Italia puoi solo vincere. Dalla Croazia si può volare in Serbia e Lettonia : La nazionale Italiana di Basket femminile ha la possibilità di governare il proprio destino. Questa sera la squadra di coach Marco Crespi si gioca in Croazia una fetta molto grande della Qualificazioni agli Europei del prossimo anno. Vincendo in terra croata, le azzurre prenoterebbero il biglietto per la manifestazione continentale, che si giocherà in Serbia e Lettonia. Una sfida, dunque, semplicemente fondamentale, perchè la situazione in ...

‘1938 – Azzurre Prime in Europa’ – La mostra itinerante che celebra l’Europeo di Basket vinto dall’Italia femminile : 1ª tappa a La Spezia : Parte da La Spezia, in data 20-21 novembre, ‘1938 – Azzurre Prime in Europa’, la mostra itinerante che mostra il primo e unico Europeo vinto dall’Italia del basket femminile Giocarono all’aperto, sul campo in terra battuta del Muro Torto di Roma, in un’ansa di Villa Borghese. Le gonne-pantalone bianche al ginocchio facevano parte della divisa ufficiale da gioco, mentre sulle maglie Azzurre, all’altezza ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Italia in Croazia per mettere in cassaforte il viaggio in Serbia e Lettonia : C’è la città di Slavonski Brod, la settima più popolosa di Croazia stando all’ultimo censimento del 2011, tra l’Italia e una grande fetta della qualificazione agli Europei di Basket femminile 2019. Le azzurre hanno assoluto bisogno di vincere questa sfida per non ritrovarsi in acque complicate, dal punto di vista dei calcoli, per superare il girone H. Il compito non sarà facile, dal momento che, all’inizio della gestione ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Croazia-Italia. A che ora inizia e come vederla in tv. Il programma completo : Partita importantissima per l’Italia del Basket quella in programma domani, sabato 17 novembre. La Nazionale femminile vola in Croazia, per la precisione a Slavonski Brod, per affrontare le padrone di casa nella 5a giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019. Le azzurre di coach Marco Crespi dovranno riscattare la sconfitta subita in casa a febbraio (71-83 a San Martino di Lupari) per portare a casa una vittoria che sarebbe ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : la Croazia ai raggi X. Marija Rezan il pericolo numero uno per l’Italia : Una partita fondamentale quella che attende l’Italia di Marco Crespi per le Qualificazioni agli Europei 2019 di Basket femminile. La Nazionale sarà in campo sabato 17 novembre a Slavonski Brod contro la Croazia in una sfida d’importanza capitale per cercare di raggiungere il primo posto nel girone e la certezza della qualificazione. (clicca qui per tutti i possibili scenari) L’avversario si annuncia particolarmente ostico per ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : le convocate dell’Italia ai raggi X per le sfide a Croazia e Svezia : Slavonski Brod, La Spezia. Sono queste le città che vedranno l’Italia scendere in campo per le Qualificazioni agli Europei 2019 di Serbia e Lettonia. Sono le ultime due partite, quelle con Croazia e Svezia, e serviranno per dare la certezza del pass continentale alle azzurre. Andiamo a vedere, una per una, le 17 convocate da coach Marco Crespi per questa doppia sfida, ricordando che soltanto 12 di esse potranno andare a roster: OLBIS FUTO ...

Basket femminile - chi è Nicole Romeo - la nuova playmaker oriunda dell’Italia. 166 cm di talento dall’Australia : All’uscita delle convocazioni effettuate da Marco Crespi per la doppia sfida dell’Italia contro Croazia e Svezia nelle qualificazioni agli Europei femminili di Basket 2019 è subito saltato all’occhio un nome nuovo: quello di Nicole Romeo. Molti si saranno chiesti da dove sia spuntata fuori questa giocatrice, che mai era stata presa in considerazione prima d’ora. Vediamo di capirne di più. Nata il 29 agosto 1989 in ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : la classifica del girone dell’Italia. Equilibrio sovrano - decisive le ultime due partite : Italia 7, Svezia 7, Croazia 6, Macedonia 0. Ad oggi, la classifica del girone H delle Qualificazioni agli Europei di Basket femminile 2019 con i criteri FIBA (due punti a vittoria e uno a sconfitta, invece dei canonici due e zero) è questa. La traduzione è facile: Italia-Svezia e Croazia lottano per un posto in Serbia e Lettonia il prossimo anno, la Macedonia ha già da tempo abbandonato i sogni di gloria. Andiamo a vedere le varie possibili ...

Basket femminile - le migliori italiane della 6a giornata di A1 : eterna Chicca Macchi - Laura Spreafico guida Broni al terzo posto : Si è giocata sabato 10 novembre la 6a giornata di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Sono state numerose le giocatrici italiane, alcune molto giovani, capaci di mettersi in mostra e di far registrare ottime prestazioni. A prendersi il centro della scena però è stata senza alcun dubbio Laura Macchi, per tutti Chicca, che a 39 anni ha dimostrato di poter fare ancora la differenza. Da sottolineare anche la grande partita di Laura Spreafico, ...