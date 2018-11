Bari | una passeggiata tra le stelle nel Christmas garden | un albero di 14

Spara al Barista dopo il rimprovero per una sigaretta : Noto - Nel corso della tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Noto sono intervenuti nel bar Las Vegas a seguito di una richiesta al numero unico di ...

Revenge Porn - Boldrini : 'Serve una legge contro questa barBarie' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Bari - 8 persone contagiate da morbillo in ospedale : tutto partito da una bimba non vaccinata. I medici : “Temiamo altri casi” : Una catena di contagi da morbillo, partiti da una bambina ricoverata all’ospedale pediatrico del capoluogo pugliese e non vaccinata. La storia – raccontata da La Gazzetta del Mezzogiorno – comincia lo scorso 27 ottobre: la piccola di dieci anni arriva al pronto soccorso del Giovanni XXIII. Dopo qualche giorno arriva la conferma da parte del personale medico del reparto infettivo: si tratta di morbillo. I genitori della bambina ...

Bari - abuso edilizio e frode in commercio : sequestri e sanzioni in una friggitoria a Torre a Mare : Nel proseguire una capillare attività di controllo delle attività di ristorazione con affaccio sulla piazzetta antistante il porto di Torre a Mare, gli uomini della Guardia Costiera di Bari del Nucleo ...

Mola di Bari. Omicidio di Bruna Bovino : assolto Antonio Colamonico : Sentenza ribaltata. La Corte di assise di appello di Bari ha rivisto la sentenza di primo grado e ha assolto

In cinque stuprano una giovane a Bari : scattano gli arresti al Cara : Aveva lasciato la Nigeria con il sogno di una vita migliore ma, dopo mesi di stenti in un viaggio della speranza che l'ha portata prima in Libia e poi su un barcone diretto in Italia, sarebbe diventata vittima dei suoi stessi connazionali nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari-Palese. Qui una 24enne nigeriana, che attualmente si trova in una struttura protetta, sarebbe stata violentata, picchiata e minacciata per mesi, fino a ...

Bari - serata unica per Luigi De Laurentiis : il presidente a cena da una tifosa speciale : Tavola imbandita, segnaposti biancorossi e panzerotti fritti. Giusto per non farsi mancare nulla. Casa Di Rella , Francesca e suo marito trepidano, a cena c'è un ospite d'eccezione. 'Aggiungi un ...

Bari - bimbi picchiati e minacciati di morte in una scuola materna : arrestate 4 maestre : Le quattro maestre, come accertato dai carabinieri anche attraverso l'uso di telecamere, sia autonomamente che in concorso, nell'anno scolastico 2017/2018, mortificavano e picchiavano i piccoli alunni.

