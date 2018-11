Banda ultralarga | Gubitosi nuovo ad di Tim mentre il governo scende in campo per la rete

ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 novembre 2018) Luigiè ilamministratore delegato di Tim. La nomina è stata ufficializzata dal consiglio di amministrazione convocato domenica pomeriggio per scegliere prima della riapertura dei mercati ilcapo azienda, a cinque giorni dalla defenestrazione del predecessore Amos Genish in rotta con il fondo Elliott. L’ex numero uno di Wind e direttore generale della Rai, dal maggio 2017 commissario straordinario di Alitalia, è dunque l’uomo che traghetterà l’ex monopolista verso lo scorporo dellatelefonica in vista della probabile creazione di un’unica infrastruttura a controllo pubblico. L’operazione, obiettivo del fondo statunitense che lo scorso anno ha conquistato la maggioranza nel cda di Tim con il sostegno decisivo di Cassa depositi e prestiti, è destinata a subire un’accelerazione dopo la mossa delgialloverde: un ...