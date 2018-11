Autismo | “La Campania cambi rotta | De Luca convochi subito gli Stati Generali”

meteoweb.eu

: e niente ....Un capitano c'è solo un capitano - evygaliano : e niente ....Un capitano c'è solo un capitano - AnnaRiccardi77 : #minniti sai che in Regione Campania è stata bocciata la legge sull’#autismo #Mezzorainpiu @zeta3 - AnnaRiccardi77 : “Arturo mi dispiace a zia, ma in regione Campania ci sono incompetenti!” Bocciata la legge sull’autismo,addio a dia… -

(Di domenica 18 novembre 2018) Ogni anno innascono 350 bambini con disturbi autistici, bambini per i quali esistono diritti fissati per legge che, tuttavia, quasi vengono rispettati. Per essere al fianco delle famiglie e far valere i diritti dei bambini e degli adolescenti, il 30 ottobre è nato il portale osservatorioregionale.it. «Tutti insieme – spiega il direttore dell’osservatorio regionale Sergio Canzanella – possiamo e dobbiamo contribuire a far sentire meno soli i bambini e gli adulti affetti dae ad alleviare il carico delle loro famiglie. Ci muoveremo decisamente su questa strada. Per tutti i genitori interessati a farsi riconoscere le spese sostenute per le terapie ABA – conclude Canzanella – mettiamo a disposizione gratuitamente il servizio legale dell’Associazione House Hospital onlus». L’azione dell’osservatorio regionale per i disturbo dello spettro autistico ...