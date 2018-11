Aumento del diesel in Francia - la rivolta 'invade' la Costa Azzurra : Nizza - Un poliziotto è stato investito e ferito leggermente ieri mattina a Grasse da un automobilista che stava tentando di forzare un blocco stradale del movimento dei 'gilet gialli'. L'autostrada ...

Manovra : l'M5s vuole l'Aumento delle pensioni di inabilità a 500 euro al mese : Innalzare dal primo gennaio 2019 le pensioni di inabilità a 500 euro al mese per tredici mensilità. È quanto prevede un emendamento alla Manovra presentato dal Movimento cinque stelle in commissione ...

L'Aumento delle tariffe di luce e gas dà una spinta all'inflazione : MILANO - Mentre Mario Draghi mette in guardia da possibili rallentamenti dell'inflazione, l'Istat conferma i dati italiani relativi al mese di ottobre, durante il quale 'si stima che l'indice ...

Draghi : l'Aumento dello spread è dovuto alla messa in discussione delle regole Ue : l'aumento dello spread è principalmente 'causato dalla messa in discussione delle regole Ue'. Lo dice il presidente della Bce Mario Draghi spiegando che 'la mancanza di consolidamento fiscale nei ...

Scuola - UDU : studenti in fuga dal Sud - no all’Aumento delle disuguaglianze : Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa di UDU (Unione degli Universitari) in merito al flusso migratorio di studenti dalle regioni del Sud verso quelle del Nord: la disuguaglianza si accentua. Comunicato UDU – Secondo l’ultimo articolo di Scuola 24 nell’anno accademico 2017/2018, su 1 milione e 600mila ragazzi iscritti negli atenei d’Italia, oltre 1 su 4 (circa 400mila) era fuori sede. Questa stima viene confermata anche ...

Android : malware in Aumento del 40% rispetto al 2017 : Non si può certo dire che il 2018 sia stata una “ottima annata” per quanto attiene al tema della sicurezza nel sistema operativo Android. Ad affermarlo è un recente rapporto dei ricercatori di G DATA leggi di più...

Arbitro aggredito - Gravina : 'Stop alla violenza : ora un Aumento delle pene' : Non vogliamo più queste persone nel nostro mondo '. L'argomento verrà affrontato nel prossimo consiglio Figc. NICCHI - ' Oggi è arrivato il punto zero, da qui dobbiamo ripartire per un calcio pulito, ...

Reddito cittadinanza - Istat : Porterebbe Aumento del Pil di +0 - 2% o +0 - 3% : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Possibilità di Nebbia e Aumento dello Smog : Tornano le Nebbie! Come avrete capito o letto dal nostro editoriale, (Vedi Qui), la nuova settimana sarà caratterizzata dal rinforzo di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Questo darà luogo ad un maggiore stabilità atmosferica, e permetterà la formazione di banchi di Nebbia anche fitti, nelle ore del primo mattino e della sera. Localmente potranno risultare anche persistenti, specie sui settori prossimi al Po. La Nebbia e ...

Incendi California - situazione drammatica : i residenti combattono le fiamme accanto ai vigili del fuoco ma per domani è atteso un nuovo Aumento dei venti [VIDEO] : Un insegnante della California settentrionale ha raccontato che eroici conducenti di bus sono arrivati alle scuole per aiutare ad evacuare gli studenti minacciati dal rapidissimo e letale Camp Fire. Almeno 6 gli autobus arrivati in soccorso. Anche gli stessi insegnanti e lo staff delle scuole hanno raggruppato i bambini nelle loro auto dopo aver ricevuto l’ordine di evacuazione, guidando tra uno spesso strato di fumo e detriti infuocati per ...

Malware IoT in Aumento del 300% a settembre 2018 : I dispositivi IoT sono apparentemente innocui per quanto riguarda le minacce informatiche. Si tratta infatti di tutti quei prodotti connessi ma che svolgono un’attività “domestica”, come lavatrici, lampade smart o termostati intelligenti. Se pensate che leggi di più...

Di Maio : "Reddito e quota 100 - le risorse ci sono" | Tria : "L'economia rallenta - manovra indispensabile" | Bankitalia : l'Aumento dello spread è costato 1 - 5 mld : Il vice premier: "C'è ancora tanto da tagliare". Per il titolare dell'Economia: "Le misure che il governo ha messo a punto rappresentano un percorso che aiuterà il Paese a crescere".

Bankitalia : Aumento dello spread già costato 1 - 5 miliardi - politica espansiva un pericolo : Il vice direttore generale di Bankitalia, Luigi Federico Signorini, in audizione sulla manovra, sottolinea come 'occorra abbattere lo spread' perché i 'segnali che gli investitori percepiscono sono ...

Bankitalia : Aumento dello spread già costato 1 - 5 miliardi - politica espansiva un pericolo : 'L'aumento dello spread sovrano si ripercuote sull'intera economia e la crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico ha un effetto in qualche modo comparabile a una stretta monetaria, ...