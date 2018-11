Atp Finals - il 'maestro' è Zverev : ANSA, - ROMA, 18 NOV - Aleksander Zverev ha vinto le Atp Finals di Londra. Nella finale del Masters, il tedesco n.3 del seeding ha battuto il n.1 del mondo Novak Djokovic, sconfitto 6-4 6-3 in un'ora ...

Atp Finals – Djokovic - il discorso dopo la sconfitta è da gran signore : “Zverev sei un giovane campione - ti auguro il meglio” : Novak Djokovic sorride nonostante il ko nell’ultimo atto delle ATP Finals: il tennista serbo spende delle bellissime parole per Alexander Zverev Contro ogni pronostico, Alexander Zverev ha battuto Novak Djokovic nell’ultimo atto delle ATP Finals. Zverev, che era stato sconfitto da Nole nel round robin, si è preso la più dolce delle rivincite proprio quando contava di più, nella finalissima del torneo di fine anno. Nonostante il ...

Tennis - Zverev vince le Atp Finals : 21.03 La sorpresa della Atp Finals ha il volto di Alexander Zverev. Il tedesco sovverte ogni pronostico e batte 6-4 6-3 (1h20') il favoritissimo Novak Djokovic (che comunque chiude l'anno da n.1). Alla O2 Arena di Londra i due finalisti si erano già affrontati nel round robin con il secco successo del serbo 6-4 6-1 Serbo che, oltretutto, nel torneo non aveva mai perso né set,né turno di servizio. La svolta per Zverev è arrivata col break sul ...

Zverev batte Djokovic 6-4 - 6-3 e vince la finale delle Atp Finals 2018 : Gioco a zero per Nole, finalmente un turno di battuta agevole per il n°1 del mondo che era reduce da tre break consecutivi 20:17 18 nov 2° SET, 3-1 Zverev. Tiene seppur a fatica il turno di battuta ...

Benvenuto fra i grandi! Zverev batte Djokovic in finale : il tedesco è il giovane ‘Maestro’ delle Atp Finals : Alexander Zverev ribalta ogni previsione e non lascia scampo a Djokovic: il tedesco si impone in finle e vince le prime ATP Finals della sua carriera Contro ogni pronostico. Alexander Zverev fa fuori prima Federer, poi Djokovic: il giocatore più giovane delle ATP Finals 2018 si laurea ‘Maestro’ nel torneo di fine anno. Incredibile ma vero, dopo aver perso la sfida nel round robin, Zverev si prende una dolce vendetta su Djokovic ...

Atp Finals – Bertolucci non le manda a dire : “Federer ha perso per colpa sua - non per il ball boy : ecco perchè” : Paolo Bertolucci, leggenda del tennis italiano, ha commentato il clamoroso episodio che ha visto protagonista un ball boy durante la semifinale in cui Zverev ha battuto Federer Il mondo del tennis, nelle ultime ore, non parla d’altro: il ball boy che ha fatto cadere la pallina durante la semifinale delle ATP Finals tra Federer e Zverev, favorendo la vittoria del tedesco, è l’argomento principale. Nonostante sia opinione di molti, quella ...

Atp Finals – Bryan e Sock ‘Maestri’ nel doppio : Herbert-Mahut si arrendono in finale : La coppia formata da Mike Bryan e Jack Sock si aggiudica la finale di doppio delle ATP Finals: i francesi Herbert-Mahut si arrendono in finale, sconfitti in rimonta La prima finale delle ATP Finals in programma oggi, quella di doppio, ha visto trionfare la coppia statunitense formata da Mike Bryan e Jack Sock. In attesa della finalissima del singolare fra Djokovic e Zverev, è stato il doppio a deliziare gli spettatori della O2 Arena di ...

Djokovic Zverev - la finale delle Atp Finals 2018 in diretta LIVE : Tutto pronto alla O2 Arena di Londra, dove Alexander Zverev e Novak Djokovi c si contendono alle 19 il trofeo delle ATP Finals 2018 . Il serbo numero uno del mondo, che in semifinale ha liquidato in un'ora e un quarto il sudafricano Kevin Anderson centrando la sua settima finale al Masters, vuole proseguire il suo momento d'oro, con 35 vittorie nelle ...

Atp Finals – Zverev ci riprova : “ho chiesto scusa a Federer - ecco cosa mi ha risposto. Fischi? Il pubblico non ha capito” : Alexander Zverev, in conferenza stampa, ha chiarito l’episodio che ha visto protagonista il ball boy durante la ripetizione del punto decisivo nella sfida contro Federer Finale con tanto di colpo di scena nella semifinale delle ATP Finals tra Federer e Zverev. Un ball boy fa cadere la pallina durante un punto decisivo, Zverev chiede di rigiocare, si annulla il punto di Federer e il tedesco trionfa. Una dinamica che ha generato tanti ...

LIVE Djokovic-Zverev - Finale Atp Finals 2018 in DIRETTA : risultato e aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match Novak Djokovic-Alexander Zverev, Finale delle ATP Finals 2018, che si disputano alla O2 Arena di Londra. Il serbo, numero uno del mondo, è il grande favorito, ma il tedesco sogna un altro grande successo dopo quello in semiFinale contro Roger Federer. Djokovic non ha ancora perso un set e punta alla sesta vittoria della carriera alle ATP Finals, eguagliando Roger Federer come recordman di finali ...