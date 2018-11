ATP Finals – Bertolucci non le manda a dire | “Federer ha perso per colpa sua | non per il

ATP Finals – Bryan e Sock ‘Maestri’ nel doppio : Herbert-Mahut si arrendono in finale : La coppia formata da Mike Bryan e Jack Sock si aggiudica la finale di doppio delle ATP Finals: i francesi Herbert-Mahut si arrendono in finale, sconfitti in rimonta La prima finale delle ATP Finals in programma oggi, quella di doppio, ha visto trionfare la coppia statunitense formata da Mike Bryan e Jack Sock. In attesa della finalissima del singolare fra Djokovic e Zverev, è stato il doppio a deliziare gli spettatori della O2 Arena di ...

ATP Finals – Zverev ci riprova : “ho chiesto scusa a Federer - ecco cosa mi ha risposto. Fischi? Il pubblico non ha capito” : Alexander Zverev, in conferenza stampa, ha chiarito l’episodio che ha visto protagonista il ball boy durante la ripetizione del punto decisivo nella sfida contro Federer Finale con tanto di colpo di scena nella semifinale delle ATP Finals tra Federer e Zverev. Un ball boy fa cadere la pallina durante un punto decisivo, Zverev chiede di rigiocare, si annulla il punto di Federer e il tedesco trionfa. Una dinamica che ha generato tanti ...

LIVE Djokovic-Zverev - Finale ATP Finals 2018 in DIRETTA : risultato e aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match Novak Djokovic-Alexander Zverev, Finale delle ATP Finals 2018, che si disputano alla O2 Arena di Londra. Il serbo, numero uno del mondo, è il grande favorito, ma il tedesco sogna un altro grande successo dopo quello in semiFinale contro Roger Federer. Djokovic non ha ancora perso un set e punta alla sesta vittoria della carriera alle ATP Finals, eguagliando Roger Federer come recordman di finali ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Novak Djokovic sfida Alexander Zverev per andare a caccia del sesto trionfo : Novak Djokovic non ha ancora perso un set sulla strada che lo ha portato sulla strada delle ATP Finals. Tra lui e il sesto trionfo nel torneo, con cui eguaglierebbe Roger Federer come recordman di finali vinte, c’è Alexander Zverev, che nel torneo ha già affrontato e battuto mercoledì col punteggio di 6-4 6-1. Ma, si sa, le Finals sono anche questo: giocatori che si sono incontrati nel girone che si ritrovano nell’ultimo atto. Ci ...

Tennis - ATP Finals Londra 2018 : Novak Djokovic spazza via Kevin Anderson con un doppio 6-2 ed approda in finale : Nessuna sorpresa nella seconda semifinale delle ATP Finals di Tennis in corso a Londra: il serbo Novak Djokovic spazza via il sudafricano Kevin Anderson in un’ora ed un quarto di gioco con un doppio 6-2 e stacca il biglietto per la finale di domani contro il tedesco Alexander Zverev, già incontrato e battuto dal balcanico nel round robin. Nel primo set la musica si capisce sin da subito: break in apertura del serbo alla seconda occasione ...

ATP Finals - Federer commenta la querelle sul raccattapalle : “mi ha penalizzato! Ecco cosa ho detto a Zverev” : Roger Federer molto signorile nel commentare quanto accaduto durante la semifinale contro Zverev: le parole dello svizzero sul caso del raccattapalle Roger Federer, dopo la sconfitta alle ATP Finals contro Zverev in semifinale, ha parlato del discusso caso del punto rigiocato nel tie-break del secondo set per richiesta del tedesco. Una pallina è caduta dalle mani del raccattapalle, causando un problema non da poco: “cosa intendi dire ...