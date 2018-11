Atletica – Roffino 4ª al cross internazionale di Soria | a Nimega l’ugandese Cheptegei

sportfair

(Di domenica 18 novembre 2018) L’azzurra Valeria4ª alinternazionle di, in Spagna. A, l’ugandesefirma la migliore prestazione mondiale in 41:05 Aldi, in Spagna, quarto posto di Valeria. La portacolori delle Fiamme Azzurre, nella seconda prova stagionale del circuito mondiale IAAF dedicato alla corsa campestre, sfiora il podio e chiude sugli 8 chilometri in 29:11 mentre il successo va alla keniana Gloria Kite con il tempo di 28:47. Nell’ultimo giro l’atleta africana sferra l’azione decisiva inseguita dalla 21enne danese Anna Emilie Moller, alle sue spalle in 28:54. Terza la spagnola Elena Loyo in volata con 29:11, stesso crono della 28enne piemontese che precede le altre iberiche Maria José Perez (29:13), Zulema Fuentes Pila (29:14) e Nuria Lugueros (29:16). Tra gli uomini, il protagonista è ancoraJacob Kiplimo. ...