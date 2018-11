Atletica – Roffino 4ª al cross internazionale di Soria : a Nimega l’ugandese Cheptegei firma il record del mondo : L’azzurra Valeria Roffino 4ª al cross internazionle di Soria, in Spagna. A Nimega, l’ugandese Cheptegei firma la migliore prestazione mondiale in 41:05 Al cross internazionale di Soria, in Spagna, quarto posto di Valeria Roffino. La portacolori delle Fiamme Azzurre, nella seconda prova stagionale del circuito mondiale IAAF dedicato alla corsa campestre, sfiora il podio e chiude sugli 8 chilometri in 29:11 mentre il successo va ...