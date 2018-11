Astrologia | previsioni dal 19 al 25 novembre | forza per Bilancia | giù la Vergine

Blastingnews

(Di lunedì 19 novembre 2018) Inizia la terza settimana del mese di2018. Quali sono leche riguardano il periodo compreso tra lunedì 19 e domenica 25? Di seguito le stelle con riflettori puntati su amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci. Ariete: in questa settimana vivrete qualche problema a livello amoroso a causa dell'opposizione di Venere. È possibile comunque che qualcuno decida di iniziare una nuova relazione, farete quindi delle buone conoscenze. In campo professionale sono in arrivo delle buone giornate anche per gli studenti. Non sottovalutate le occasioni che vi si presentano....