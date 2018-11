Aston Martin - Il giro di pista della DB11- VIDEO

Aston Martin DBX - iniziati i test su strada del suv di lusso inglese – foto : Infranto un tabù, crolla un mito, un segno dei tempi che cambiano, non c’è più religione: scegliete voi quale sia l’espressione più corretta per indicare l’ennesimo costruttore di auto super esclusive che cede alla carrozzeria suv. L’ultimo in ordine di tempo è Aston Martin, che aveva già rivelato le sue intenzioni al Salone di Ginevra 2015, presentando il prototipo a ruote alte “DBX”. Ora la marca inglese è passata alle vie di fatto, ...

Aston Martin DBX - in vendita fra un anno il primo Suv del marchio inglese : Pochi mesi fa la McLaren ha dichiarato che la casa di Woking, Inghilterra, non farà mai un Suv: ne saranno contenti i connazionali dell' Aston Martin, che invece la loro sport utility non solo l'hanno confermata ma la stanno già testando su strada . Lo testimoniano le foto ufficiali del prototipo, alle prese coi collaudi. La vettura arriverà alla fine del prossimo ...

Aston Martin DBX : il futuro crossover sportivo maltrattato in fuoristrada [FOTO] : Il crossover britannico ad alte prestazioni è stato oggetto di un test drive effettuato sulle strade sterrate ed impervie del Galles Aston Martin si prepara al lancio del suo primo crossover che si chiamerà DBX testando alcuni prototipi del futuro modello sulle strade sterrate ed impervie del Galles. Derivato dalla concept car svelata nel 2015, la Aston Martin DBX è stata immortalata, completamente camuffata per non svelare le sue forme ...

Ecco la DBX : il Suv Aston Martin" : Insomma adesso manca solo di vedere il nuovo DBX cosa sarà capace di fare quando finirà nelle mani di 007, l'agente segreto più famoso del mondo che al volante delle varie Aston Martin ha sempre ...

Aston Martin DBX - Iniziano i collaudi della prima Suv della Casa : L'Aston Martin ha diramato le prime informazioni ufficiali sulla sua prima Suv, la DBX, della quale ha confermato anche il nome. La sport utility debutterà sul mercato nel quarto trimestre del prossimo anno e sarà costruita, come anticipato, nella nuova fabbrica gallese di St Athan, nella quale nasceranno anche le future elettriche del marchio britannico. Iniziano i collaudi. L'Aston Martin ha pubblicato alcune immagini del primo prototipo della ...

Aston Martin DBX - Confermata la produzione a St Athan entro la fine del 2019 : I programmi dell'Aston Martin Lagonda per la fabbrica di St Athan sono confermati. La Casa inglese completerà il nuovo sito nel primo trimestre del 2019, mentre la produzione della Suv elettrica DBX, presentata nelle vesti di concept, sarà avviata nell'ultimo trimestre dell'anno. La DBX di serie alla fine del 2019. La fabbrica conterà inizialmente su 100 addetti, ma entro l'inizio del 2020 la forza lavoro salirà a 700 unità. Nel corso del ...

Aston Martin celebra con DBS 59 la vittoria a Le Mans 1959 : ... la DBS 59 propone un design di forte impatto che, appunto, rende omaggio alla vettura autrice di una storica doppietta nella gara di durata più famosa al mondo, la DBR1. Una macchina costruita in ...

Aston Martin Valkyrie - Nuove immagini dell'hypercar : L'Aston Martin ha rilasciato una nuova serie di immagini della Valkyrie, l'hypercar stradale da 1.130 CV che la Casa britannica sta sviluppando insieme alla Red Bull Racing. Le foto, pubblicate sulla pagina ufficiale Instagram dell'azienda britannica, mostrano alcuni particolari inediti della supersportiva, a partire dagli interni fino ad arrivare alla verniciatura a due toni che caratterizzerà la carrozzeria. Ne saranno costruiti solo 150 ...

Aston Martin - La DBS 59 celebra i successi a Le Mans : L'Aston Martin ha svelato la DBS 59, un nuovo allestimento a tiratura limitata di 24 esemplari della DBS Superleggera. Creata per celebrare la storica doppietta delle DBR1 alla 24 Ore di Le Mans del 1959, la nuova edizione speciale è stata commissionata dalla concessionaria di Cambridge del marchio britannico e ripropone gli stessi abbinamenti cromatici del modello che trionfò nella gara di endurance francese.Con guanti, tuta e casco vintage. ...

Aston Martin Rapide AMR - Collaudi finali in vista delle prime consegne : Gli scatti odierni mostrano un muletto della nuova Aston Martin Rapide AMR durante una fase di messa a punto su strada. Lidea di trasformare in una realtà commerciale il prototipo, messo in mostra durante lo scorso Salone di Ginevra, è ormai matura: dopo la presentazione alla 24 Ore di Le Mans, i primi esemplari della sportiva inglese (prodotta in sole 210 unità) verranno consegnati ai propri clienti entro la fine dellanno. Il prezzo ...

Aston Martin DBS - Nuovi collaudi della Superleggera Volante : La Aston Martin sta collaudando al Nurburgring la versione cabriolet della nuova DBS Superleggera, che come tradizione prenderà il nome di Volante. La Casa di Gaydon non fa molto per celare la vettura alla vista dei fotografi ed è quindi possibile ammirare il suo design quasi senza veli.Volante come da copione. Che si tratti della DBS Superleggera non ci sono dubbi: il taglio del frontale e del cofano sono infatti diversi dagli altri modelli ...

Nuovo dealer Aston Martin a Milano : Aston Martin annuncia la nomina di un Nuovo proprietario di Aston Martin Milano. Da lunedì 8 ottobre 2018, Gino S.p.A. ha rilevato le attività della concessionaria milanese. A partire dal lancio della nuovissima DB11 Volante e della nuova Vantage nel 2018, così come della DBS Superleggera, Gino S.p.A. entra a far parte della famiglia Aston […] L'articolo Nuovo dealer Aston Martin a Milano sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Royal wedding 2 - gli sposi lasciano il ricevimento sulla Aston Martin DB10 utilizzata nel film James Bond [FOTO e VIDEO] : L’Aston Martin utilizzata dagli sposi reali è un esemplare da 3,6 milioni di dollari utilizzato per le riprese di Spectre 24esimo film di James Bond Dopo la celebrazione del matrimonio della principessa Eugenia di York, nipote della Regina Elisabetta II, e Jack Brooksbank, i novelli sposi hanno festeggiato il loro matrimonio insieme agli invitati con un fastoso ricevimento organizzato al Castello di Windsor. Al termine del ricevimento, i ...