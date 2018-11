Ascolti TV | Sabato 17 novembre 2018 Quasi 8 mln per la Nazionale 34 6% Don Camillo

davidemaggio

: 'Tu si que vales' e 'Ballando con le stelle' fermi ieri sera. Ecco cosa hanno deciso di guardare gli italiani:… - spettacolo_fp : 'Tu si que vales' e 'Ballando con le stelle' fermi ieri sera. Ecco cosa hanno deciso di guardare gli italiani:… - Glinformati : Ascolti tv sabato 17 novembre 2018 - GLI INFORMATI - - AntDiBella : RT @SHOWNET24: ASCOLTI TV. Ottimi ascolti per 'SEMBRA IERI' condotto da @AntDiBella e per 'SABATO e DOMENICA 24' condotto da @EnricaAgostin… -

(Di domenica 18 novembre 2018) Giorgio Chiellini Su Rai1 il la partita Italia-Portogallo di Nations League ha conquistato 7.979.000 spettatori pari al 34.6% di share. Su Canale 5 La Ragazza del Dipinto ha raccolto davanti al video 2.033.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.331.000 spettatori pari al 5.7% di share mentre il doppio episodio di Bull ha raccolto 1.127.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Pan – Viaggio sull’isola che non c’è ha intrattenuto 1.339.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Il Borgo dei Borghi – La Grande Sfida ha raccolto davanti al video 1.241.000 spettatori pari ad uno share del 6.7% (presentazione di 14 minuti: 1.144.000 – 4.9%). Su Rete4 DonMonsignore Ma Non Troppo totalizza un a.m. di 1.258.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 la serie Professor T ha registrato 290.000 spettatori con uno share dell’1.6%. Su Tv8 ...