Artico | lo scioglimento dei ghiacci apre nuove rotte commerciali | ma chi pensa al Pianeta?

Clima : lo scioglimento dei ghiacciai nell’Artico apre il passaggio nord-est alle navi : Per una volta il riscaldamento globale, responsabile dello scioglimento dei ghiacciai, è una buona notizia. Nell’Artico consente l’apertura del famoso passaggio nord-est, via marittima lungo le coste settentrionali della Siberia, per un periodo di almeno quattro mesi l’anno – tra luglio ed ottobre – nuova rotta destinata a rivoluzionare il trasporto mondiale delle merci. Così, nel giro di pochi giorni, quel tratto ...