tg24.sky

: Argentina, giudice: per ora nessun recupero del sottomarino ritrovato sui fondali dell'Atlantico [news aggiornata a… - repubblica : Argentina, giudice: per ora nessun recupero del sottomarino ritrovato sui fondali dell'Atlantico [news aggiornata a… - GiostraGiacomo : Argentina, giudice: per ora nessun recupero del sottomarino ritrovato sui fondali dell'Atlantico - La Repubblica - SkyTG24 : Argentina, giudice: per ora nessun recupero sottomarino Ara San Juan -

(Di domenica 18 novembre 2018) Il magistrato che ha in mano la causa dell'incidente del, ritrovato in fondo all'Atlantico a un anno dalla scomparsa , ha detto che non intende riportare in superficie il mezzo: "Bisogna ...