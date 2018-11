Arancione | a Rovigo il colore del rispetto per dire no alle violenze

Blastingnews

: Allerta arancione, la piena è in arrivo - MALTEMPO ROVIGO La Protezione civile conferma, fiume Po monitorato in cr… - GennaroLuigino : Allerta arancione, la piena è in arrivo - MALTEMPO ROVIGO La Protezione civile conferma, fiume Po monitorato in cr… - StellaSirio60 : RT @TgrVeneto: L’onda lunga della piena del #Po a #Rovigo - TgrRai : RT @TgrVeneto: L’onda lunga della piena del #Po a #Rovigo -

(Di domenica 18 novembre 2018) Il prossimo 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e la sensibilizzazione in provincia diha riguardato, in particolare, i ragazzi delle Scuole Secondarie Superiori. Gli studenti sono stati coinvolti nel progetto di ideazione di un modello di "panchina" da collocare nel centro cittadino in modo che l'arredo urbano esprima una precisa eco, quella della vigilanza e dell'attenzione al tema deldelle donne per"no" ad ogni forma di violenza. Le iniziative sono state presentate a Palazzo Nodari, sede del Comune dida parte dell'AssessorePari Opportunità Patrizia Borile con la partecipazione di Maria Grazia Avezzù, rappresentante del "Comitato di Pilotaggio" del Centro Antiviolenza, Gisella Bellinello Quaglio, Presidente del Rugby femminile "Le Rose" e di Donata Tamburin di Arcisolidarietà. Le attività ...