Arabia Saudita | la pioggia inonda il deserto | Cose mai viste prima Il video

Speciale difesa : Arabia Saudita - ministro Esteri - politicizzazione caso Khashoggi potrebbe spaccare mondo islamico : Riad, 16 nov 15:30 - , Agenzia Nova, - Il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, Adel al Jubeir, ha detto che l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato di Istanbul... , Res,

Alluvioni in Arabia Saudita : deserti totalmente allagati [VIDEO] : Intense ondate di maltempo in Arabia Saudita, il deserto si trasforma in un lago. L'Arabia Saudita sta facendo i conti con una fase di maltempo dai connotati storici per via delle impressionanti...

Yemen : Parlamento Ue chiede embargo su armi a Arabia Saudita : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La sfida di Trump all'Arabia Saudita manda a picco il petrolio : perso il 7% : ... quando il barile ai massimi da 4 anni segnalava a suo dire l'ingresso in una «zona rossa» dei prezzi, ai limiti della soglia di rischio per l'economia globale. Il segretario generale dell'Opec, ...

L'esibizione fra Djokovic e Nadal in Arabia Saudita non si giocherà : ecco il motivo : Il fatto di cronaca ha fatto in pochi giorni il giro del mondo, compromettendo la posizione dell'Arabia Saudita con diversi parnter, nonchè con diverse nazioni di tutto il mondo. Anche la WWE ha ...

La Turchia ha dato le registrazioni audio sull’omicidio di Jamal Khashoggi all’Arabia Saudita e ad altri paesi stranieri : Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha detto che tutte le registrazioni audio relative alla morte di Jamal Khashoggi, il giornalista Saudita e opinionista del Washington Post ucciso lo scorso 2 ottobre all’interno del consolato Saudita di Istanbul, sono state

Il Fatto : Supercoppa in Arabia Saudita - fatturato batte etica : Dopo un omicidio politico Il Fatto Quotidiano in edicola questa mattina racconta una storia ricca di retroscena sulla Supercoppa Italiana. Il match tra Juventus e Milan si giocherà a Gedda, in Arabia Saudita. E qui si pone un problema etico abbastanza serio, dato che da quelle parti si è recentemente consumato un omicidio politico, è stato ucciso uno dei dissidenti del regno di Ryad (il giornalista e scrittore Jamal Khashoggi). Dietro il ...

Supercoppa Italiana in Arabia Saudita - l’Usigrai si oppone : Si avvicina l’appuntamento con la finale di Supercoppa Italiana in cui a contendersi il trofeo saranno Juventus e Milan il prossimo 16 gennaio a Gedda. È ormai la decima volta che la competizione si tiene al di fuori dei nostri confini, ma in questa occasione l’Esecutivo dell’Usigrai ha deciso di non restare in silenzio. “Diciamo […] L'articolo Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, l’Usigrai si oppone è stato ...

Arabia Saudita : allerta meteo - in arrivo tempesta di sabbia e piogge : L’Autorità Generale Saudita per la meteorologia e la Protezione Ambientale ha diramato un’allerta meteo per forti piogge e per una tempesta di sabbia in arrivo nella regione occidentale di Al Baha. Secondo quanto riportato da Arab News in Arabia Saudita potrebbero registrarsi alluvioni simili a quelle registrate il mese scorso. L'articolo Arabia Saudita: allerta meteo, in arrivo tempesta di sabbia e piogge sembra essere il primo su ...

Devastanti alluvioni in Arabia Saudita e Oman : il "mare" in pieno deserto [VIDEO] : Devastanti alluvioni si abbattono nella penisola arabica. Trascinati via anche i cammelli. Immagini impressionanti arrivano dalla penisola arabica, esattamente da Arabia Saudita e Oman, colpite...

