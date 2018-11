App per rimuovere sfondo dalle immagini

Alla scoperta del GiAppone con Massimiliano Neri : la nascita del kimono nell?atelier del maestro Yutaka : Il mio diario di viaggio in Giappone si chiude con il racconto di una delle cose più affascinanti del Sol Levante: il kimono e la sua lunghissima e meticolosa creazione. Ho avuto il privilegio...

ScAppa di casa a 10 anni per salire su un treno : La passione smodata per i treni ha portato un bambino di soli 10 anni a Scappare di casa. Il bimbo ha deciso di salire su un vagone alla stazione di Como due giorni fa. Il fascino del treno lo aveva sempre attirato e la voglia di salirvi è stata tale da non riuscire a resistere. Fortunatamente la sua fuga si è risolta con un lieto fine. Il convoglio aveva appena lasciato la stazione di Como quando un capotreno in servizio sul regionale ha visto ...

Passo indietro per gli sticker WhatsApp su iPhone : perché cancellate le App iTunes : Una gran brutta notizia per gli utilizzatori di sticker WhatsApp su iPhone. La varietà di soluzioni di adesivi utilizzabili in chat sta diminuendo di colpo, in concomitanza con la scelta di Apple di cancellare da iTunes tutte le app di terze parti che sono nate allo scopo di fornire agli utenti pacchetti di sticker appunto, sempre diversi. perché questa decisione così drastica e decisamente in contrasto con l'universo Android? Al loro lancio, ...

Si perdono di notte con "tom-tom" e restano impantanati con l'auto a Apparizione - intervengono i vigili del fuoco : Nella serata di ieri, sabato 17 novembre, due giovani sono rimasti bloccati con le ruote nel fango di un campo nei pressi della frazione Apparizione di Savigliano. I ragazzi stavano viaggiando con ...

Anticipazioni Il Segreto - martedì 20 novembre doppio Appuntamento : torna Perez De Ayala : Nuovo appuntamento con le Anticipazioni della soap iberica "Il Segreto". In quest'articolo ci soffermeremo sulle puntate che andranno in onda martedì 20 novembre su due canali Mediaset diversi: l'appuntamento pomeridiano verrà trasmesso su Canale 5 dalle ore 16:20, mentre quello serale sarà su Rete 4 dalle ore 21:25. Dagli spoiler si apprende che Alfonso, convinto di essere ormai diventato un peso per Emilia, penserà di lasciare Puente Viejo, ...

Bando sport e periferie : 34 i progetti Approvati per le Marche : ... vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera. Commissione che prevede anche la delega allo sport, pertanto strettamente collegata al Bando in oggetto. "E' questa la ...

Inviare un messaggio a più persone su WhatsApp : WhatsApp la comoda app di messaggistica nata nel 2009 è ormai entrata stabilmente a fare parte delle nostre vite. Nonostante la utilizziamo ogni giorno, e spesso ad ogni ora, non è necessariamente detto che ne conosciamo a fondo ogni funzione. In questo articolo approfondiremo tutti i modi che l’app offre per Inviare un messaggio a […] Inviare un messaggio a più persone su WhatsApp

Assemblea Pd - Renzi non c è. Martina verso candidatura di squadra. Zingaretti - Appello per le primarie : Un processo lungo e faticoso. L'Assemblea nazionale dei mille delegati Pd ha avviato una nuova fase nella tormentata vita del partito post 4 marzo . A otto mesi dal tracollo delle politiche, sono ...

Monza : bimbo scAppa di casa per guardare i treni - Polfer lo ritrova : Milano, 17 nov. (AdnKronos) - E' stato ritrovato il bambino di 10 anni, scomparso da casa due giorni fa a Como: era seduto su un treno, da solo, con indosso una maglietta e un pantaloncino estivi. Lo hanno notato gli agenti della Polfer di Monza che hanno avvertito la sala operativa che a sua volta

Per scAppare spacciatore rompe una gamba a un finanziere : CAORSO - Si è conclusa con l'arresto di un tunisino e con il serio infortunio di un finanziere , frattura multipla a tibia, perone e malleolo, , l'operazione antidroga di sabato 17 lungo l'argine che ...

Stefano De Martino a cuore aperto : l’amore per Belen - il rApporto con Gilda e un fratello per Santiago : Il ballerino si è confidato con l'amica Lorella Boccia, fresca padrona di casa del nuovo programma di Real Time "Rivelo"

Assemblea Pd - Martina si dimette 'Ora unità'. Renzi non c è. Zingaretti - Appello per le primarie 'Tutti ai gazebo' : L'Assemblea nazionale dei mille delegati Pd ha avviato una nuova fase nella tormentata vita del partito post 4 marzo. A otto mesi dal tracollo del partito, sono state formalizzate le dimissioni di ...

Pattinaggio artistico - Rostelecom Cup 2018 : Yuzuru Hanyu vince la tAppa e vola in Canada per le Finali! Kvitelashvili conquista il secondo posto : La Megasport Arena, imponente impianto sportivo multifunzionale della città di Mosca (Russia), sta ospitando questa settimana la Rostelecom Cup 2018, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. La seconda e ultima giornata di gare si è aperta con il programma libero della categoria individuale maschile, dominato da Yuzuru Hanyu che, nella mattinata, ha abbandonato il warm up prima del tempo a causa di un fastidio ...