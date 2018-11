Antonella Cavalieri racconta perché ha lasciato Paulo Dybala

Antonella Cavalieri l’Ex di Dybala racconta : “E’ andato alla Juve e mi ha tradito” : Antonella Cavalieri bellissima modella argentina, racconta per la prima volta il perché della fine del suo rapporto con Paulo Dybala 23 anni, bellissima, argentina. Questo l’identikit di Antonella Cavalieri, una delle modelle più richieste per le sfilate delle grandi firme della moda a livello globale. In Italia l’abbiamo conosciuta grazie alla sua storia con Paulo Dybala, fantasista argentino della Juventus. A DomenicaLive, Antonella torna ...

Ex fidanzata Dybala - parla Antonella Cavalieri : “ecco perchè ci siamo lasciati” : Ex fidanzata Dybala, parla Antonella Cavalieri durante la trasmissione Pomeriggio 5, ecco il motivo della rottura con l’attaccante della Juventus: “ci siamo conosciuti a 18 anni in Argentina quando lui non era ancora famoso. Io studiavo all’Università. Sul web ogni giorno usciva la notizia di una donna diversa. Lui diceva che mi dovevo abituare a questa situazione. Tradimento? Non l’ho mai visto con un’altra, sono state le mie ...

Domenica Live - Antonella Cavalieri sull'ex Paulo Dybala : "Ho sofferto ma ora sto meglio" : Antonella Cavalieri è stata ospite a Domenica Live per parlare del suo rapporto con l'ex fidanzato, il calciatore Paulo Dybala con cui si è lasciato a giugno 2018. Tra le critiche rivolte all'ex anche quello di non averle mai dedicato un goal durante le partite. prosegui la letturaDomenica Live, Antonella Cavalieri sull'ex Paulo Dybala: "Ho sofferto ma ora sto meglio" pubblicato su Gossipblog.it 18 novembre 2018 14:50.

Un film per l’ex di Dybala - la nuova vita di Antonella Cavalieri dopo la rottura con l’argentino : l’ex Wags ad Abu Dhabi : Antonella Cavalieri è volata ad Abu Dhabi per girare un film: l’ex fidanzata di Paulo Dybala vuole sfondare nel mondo del cinema “La popolarità e le ragazze che gli facevano il filo hanno rovinato la nostra storia. Lui ha sempre negato di avere altre storie, ma a un certo punto ho smesso di credergli, mi sono tolta le fette di prosciutto dagli occhi, ho fatto la valigia e me ne sono andata”. Così Antonella Cavalieri, ex ...

Antonella Cavalieri torna a parlare di Dybala - l’ex fidanzata di Paulo sminuisce la storia con l’argentino : “eravamo giovani” : Antonella Cavalieri parla della storia d’amore (ormai finita) con Dybala, la bellissima argentina non è più innamorata del calciatore della Juventus Antonella Cavalieri dopo la rottura con Paulo Dybala tenta di rifarsi una vita e di farsi strada nel mondo dello spettacolo in Italia. Dopo aver presenziato come valletta a qualche programma sportivo, l’ex Wags è stata invitata nel salotto di ‘Casa Signorini’. Qui la ...