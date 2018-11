Anticipazioni | quinta puntata de ' L' allieva 2' | il caos dell' Allevi e la scelta di Sergio

L'Isola di Pietro 2 Anticipazioni : stasera la quinta puntata su Canale 5 : Questa sera andrà in onda il quinto appuntamento con la fiction che vede protagonista Gianni Morandi.

L’Isola di Pietro 2 quinta puntata : trama e Anticipazioni 18 novembre 2018 : L’Isola DI Pietro 2 quinta puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, torna su Canale 5 la fiction con Gianni Morandi. Di seguito trama e anticipazioni del quinto appuntamento domenica 18 novembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Isola di Pietro 2 quinta puntata: trama e anticipazioni 18 novembre 2018 Mentre Caterina non riesce a confessare a Diego di aver lasciato Fabrizio, Elena e Pietro ritrovano ...

L'Isola di Pietro 2 - Anticipazioni quinta puntata : Si complicano i misteri de L'Isola di Pietro 2: nella quinta puntata, in onda questa sera, 18 novembre 2018, alle 21:25 su Canale 5, Pietro (Gianni Morandi) dovrà indagare su più fronti per giungere alla verità sull'omicidio di Giulia (Elisabetta Canalis).L'Isola di Pietro 2, anticipazioni quinta puntata Elena (Chiara Baschetti) e Pietro ritrovano Alessandro (Michele Rosiello) svenuta a Villa Lai. La sua aggressione sembra essere ...

L’Allieva 2 : Anticipazioni quinta puntata di giovedì 22 novembre 2018 : L'Allieva 2 La seconda stagione de L’Allieva, così come la prima, è composta da sei prime serate. Il cast è rimasto praticamente lo stesso (qui tutto sui personaggi), mentre è diversa la regia, che stavolta porta la firma di Fabrizio Costa, mentre nel 2016 era affidata a Luca Ribuoli. A seguire le anticipazioni episodio per episodio. L’Allieva 2: anticipazioni quinta puntata di giovedì 22 novembre 2018 2×09 ...

L’allieva 2 - Anticipazioni quinta puntata : il ritorno di Arthur : anticipazioni L’allieva 2, quinta puntata: torna Arthur L’allieva 2, la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, continua ad appassionare il pubblico di Rai1. L’arrivo del pm Sergio Einardi interpretato da Giorgio Marchesi ha reso la trama ancora più avvincente. Cosa succederà nella quinta puntata de L’allieva 2? Marco ha invitato Alice e Lara a un concerto. Lara, che ha confessato ad Alice di aver passato ...

Anticipazioni L'Allieva 2 quinta puntata : Alice confusa - torna l'ex uomo - Arthur : Prosegue l'appuntamento in prime time su Raiuno con la fiction L'Allieva 2 in prima visione assoluta. La prossima settimana, precisamente giovedì 22 novembre, andrà in onda la quinta puntata di questa nuova stagione che sta riscuotendo un grande successo di ascolti in prime time, con una media di oltre cinque milioni a settimana. La prossima puntata si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena per la bella Alice, la quale dovrà fare i conti ...

L’Allieva 2 : Anticipazioni quinta puntata di giovedì 22 novembre 2018 : L'Allieva 2 La seconda stagione de L’Allieva, così come la prima, è composta da sei prime serate. Il cast è rimasto praticamente lo stesso (qui tutto sui personaggi), mentre è diversa la regia, che stavolta porta la firma di Fabrizio Costa, mentre nel 2016 era affidata a Luca Ribuoli. A seguire le anticipazioni episodio per episodio. L’Allieva 2: anticipazioni quinta puntata di giovedì 22 novembre 2018 2×09 ...

L’ALLIEVA 2 - Anticipazioni quinta puntata di giovedì 22 novembre 2018 : giovedì 22 novembre 2018 vedremo su Rai 1 la quinta delle sei puntate della fiction L’allieva 2, ecco le anticipazioni: Episodio 9 – L’apostolo americano Tra Alice e Claudio sembra tornato il sereno. Le indagini riguardano la morte di un ragazzo americano che aiutava i senzatetto. Le investigazioni portano Alice a ritrovare sulla sua strada Einardi, che è ancora molto interessato a lei. In più ci sarà l’improvviso ritorno di ...

Anticipazioni L'Allieva 2 quinta e penultima puntata - torna Arthur e sorprende Alice : La prossima settimana, ovvero giovedì 22 novembre, su Rai Uno andrà in onda la quinta e penultima puntata de L'Allieva 2. Ne vedremo di belle negli episodi intitolati rispettivamente 'L'apostolo americano' e 'Talento mortale'. Ritornerà un vecchio personaggio, Arthur che era presente nella prima stagione. Quest'ultimo è interpretato dal bravissimo Dario Aita. La nostra protagonista si ritroverà a provare sentimenti particolari e ad indagare su ...

Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 quinta puntata : scoperto l’assassino? : L’Isola di Pietro 2, Anticipazioni domenica 18 novembre 2018 Con le Anticipazioni della quinta puntata de L’Isola di Pietro 2 ci si avvicina sempre più alla risoluzione del caso riguardante Vanessa Silas (Beatrice Vendramin) e Giulia Canale (Elisabetta Canalis). Le due donne sarebbero state uccise dalla stessa mano. Si scoprirà chi è l’assassino? Da quest’ultimo […] L'articolo Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 ...

L’Isola di Pietro 2 : Anticipazioni quinta puntata di domenica 18 novembre 2018 : Gianni Morandi Sei puntate, dirette da Giulio Manfredonia (anche regista di Rocco Schiavone 2) per RTI e Lux Vide, riporteranno il pubblico di Canale 5 su L’Isola di Pietro ad un anno di distanza dalla messa in onda della prima fortunata stagione. Nuovi eventi sconvolgeranno la vita di Carloforte, del dottor Pietro Sereni (Gianni Morandi) e della sua famiglia, tra casi che coinvolgeranno ancora una volta dei ragazzi molto giovani, che il ...

L’ISOLA DI PIETRO 2 - Anticipazioni quinta puntata di domenica 18 novembre : anticipazioni e trama quinta puntata della fiction L’isola di PIETRO 2, in onda su Canale 5 in prima serata domenica 18 novembre 2018: Caterina non riesce a rivelare a Diego di aver lasciato Fabrizio. Elena e PIETRO ritrovano Alessandro, che però è svenuto a Villa Lai. Ferras, in stato di incoscienza, viene trasportato in ospedale e ormai è assodato che la morte di Giulia Canale e quella di Vanessa Silas sono collegate… PIETRO deve ...

Kilimangiaro – Quinta puntata del 11 novembre 2018 – Anticipazioni - mete e ospiti. : Alla domenica pomeriggio viaggiamo con Raitre. Ovviamente lo facciamo con Kilimangiaro, il programma condotto, per il quinto anno consecutivo, da Camila Raznovich. Lo scopo è quello di accompagnare i telespettatori in giro per il mondo, alla scoperta di luoghi, eventi, personaggi, mode, tendenze, curiosità e tradizioni di ogni latitudine. Il viaggio come emozione e avventura, […] L'articolo Kilimangiaro – Quinta puntata del 11 novembre ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 - Anticipazioni e trama quinta puntata del 5 novembre 2018 : Souvenir : [liv_placement0]I Bastardi di Pizzofalcone 2, anticipazioni e trama quinta puntata prosegui la letturaI Bastardi di Pizzofalcone 2, anticipazioni e trama quinta puntata del 5 novembre 2018: Souvenir pubblicato su TVBlog.it 05 novembre 2018 20:40.