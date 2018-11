Ancora guai per Fenati

Moto - Ancora guai per Romano Fenati : denunciato dopo una lite con la Polizia Stradale : Romano Fenati è stato protagonista di un alterco con la Polizia Stradale che ha portato alla denuncia del pilota dopo una reazione sopra le righe Romano Fenati ne ha combinata un’altra. dopo essere stato estromesso dalla Moto2 per aver premuto il freno in corsa a Stefano Manzi, il pilota è rimasto nell’ombra per un po’, con l’intento di rigenerarsi. Adesso è tornato alla ribalta delle cronache per un avvenimento non ...

Infortunio Khedira – Nuovi guai per la Juventus - il tedesco si ferma Ancora : diagnosi e tempi di recupero : Nuovo Infortunio per Sami Khedira, costretto a fermarsi durante l’ultimo allenamento con i compagni, non convocati in nazionale: distorsione alla caviglia per il tedesco Solitamente la sosta per le partite delle nazionali porta con sè diversi guai fisici e brutte notizie per i club, ma questa volta, la Juventus i problemi li ha a Torino e non in giro per il mondo. Si ferma ancora per Infortunio Sami Khedira, non convocato dalla ...

Higuain - Ancora scuse : 'Mi faccio carico delle responsabilità' : Roma, 12 nov., askanews, - 'Voglio chiedere scusa a tutti per il comportamento avuto ieri in campo, ai miei compagni alla società, ai tifosi che da ieri mi stanno dimostrando ancor di più il loro ...

Milan-Juve - la bomba di Luciano Moggi : Higuain e Bonucci - ecco quello che Ancora non sapevate : Archiviata la Champions, l' Inter dopo aver arginato la corazzata Barcellona ancora priva di Messi si trasferirà oggi alle 12.30 all' Atleti Azzurri d' Italia, dove ad attenderla ci sarà l' Atalanta ...

Infortunio Higuain - l’attaccante non sta Ancora bene : ci sarà contro Betis e Juve? : Infortunio Higuain – L’attaccante del Milan non sta ancora bene dopo i problemi alla schiena avvertiti nel corso del match del “Friuli” contro l’Udinese. Come ha detto Gattuso nel dopo gara, Higuain diversi anni fa ha subito anche un intervento alla schiena e in virtù di questo lo staff medico rossonero sarà ancora più prudente nel valutare il pieno recupero. Attualmente è difficile ipotizzare la presenza del ...

Serie A - colpaccio Milan con l'Udinese : Ancora Romagnoli all'ultimo secondo - Higuain infortunato : Al 92' con il Genoa , al 97' con l' Udinese . Il Milan si aggrappa al suo capitano Romagnoli , che con un altro gol bellissimo regala la terza vittoria di fila ai rossoneri. Al Friuli partita pazzesca:...

Juventus - Mandzukic out! Ha lasciato il ritiro : Ancora guai alla caviglia : TORINO - Mario Mandzukic ha lasciato il ritiro della Juventus e non sarà neppure in panchina questa sera allo Stadium durante la sfida contro il Cagliari . Dopo l'allenamento di questa mattina, il ...

Milan-Sampdoria - Gattuso : 'Higuain-Cutrone? Prestazione importante. Caldara fuori Ancora due mesi' : Dopo una settimana difficile, il Milan si rialza: il 3-2 contro la Sampdoria sa di rinascita. Con il 4-4-2 e il doppio centravanti i rossoneri non falliscono: tre punti portati a casa dopo una partita ...

Tav e Tap : grandi opere - grandi guai per il governo. E' Ancora scontro tra Lega e 5Stelle : Teleborsa, - grandi opere, ma anche grandi guai in vista per il governo gialloverde. Sale, infatti, la tensione nella maggioranza, dopo che il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato che ...

L'acquirente di Marelli vede Ancora guai per le azioni italiane : Dipende da dove si guarda nel mondo, ed è molto diverso nei mercati emergenti, ma direi che in generale siamo un po' cauti in termini di valutazione, certamente in Europa e negli Stati Uniti," ha ...

Milan-Betis - probabili formazioni : Caldara Ancora fuori - c’è Higuain : Milan-Betis- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di stasera tra Milan e Betis. Gattuso in conferenza stampa ha precisato la voglia di riscatto dopo un derby deludente e giocato in maniera leggermente passiva. Tanti i cambi, abbondante turnover, ma non per quel che riguarda il reparto offensivo: Suso e Higuain saranno in campo […] L'articolo Milan-Betis, probabili formazioni: Caldara ancora fuori, c’è Higuain ...

FEDEZ - CHIUSO IL PROFILO INSTAGRAM/ Ancora guai per il rapper : spunta il retroscena sulla festa al Carrefour : FEDEZ ha deciso di disattivare il suo PROFILO INSTAGRAM dopo le tantissime critiche ricevute per la festa al supermercato, ma poi torna attivo per il singolo "Prima di ogni cosa".(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:51:00 GMT)

Giunti - l'uomo del 6-0 : 'Ancora godo per quel derby. Higuain batte Icardi - Nainggolan batte tutti. E Gattuso...' : Il mondo degli allenatori funziona così: ci sono stati dei contatti con alcune squadre quest'estate ma non sono andati a buon fine. Mi sto aggiornando per le categorie nelle quali penso di rientrare: ...

Ancora guai per Yonghong Li : la Cina vuole vederci chiaro sui suoi debiti - non potrà lasciare il paese : Yonghong Li non potrà lasciare la Cina, revocato il passaporto, le autorità vogliono vederci chiaro in merito ai debiti dell’ex patron rossonero Yonghong Li si rifà vivo, stavolta per questioni extra calcistiche. L’ex presidente del Milan ha messo una pulce nell’orecchio delle autorità cinesi dopo la fine della sua esperienza in rossonero, fine non certo idilliaca dati i problemi nel ripagare i debiti contratti. Proprio ...