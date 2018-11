Analisi dell’Italia di Mancini | punti di forza e punti deboli

laragnatelanews

(Di lunedì 19 novembre 2018) Nella serata di ieri l’Italia ha pareggiato a San Siro contro il Portogallo con uno 0-0 che non basta agli Azzurri per l’accesso alle Finals della Nations League, ma che allo stesso tempo ci permette di rimanere in Lega A nell’ambito delle qualificazioni per Euro 2020. Una Nations League che è servita anche come banco di prova per testare quali sono ie ididei primi mesi da CT della Nazionale per Roberto. Analizziamo insieme quali sono.DI. L’addio di Buffon alla Nazionale dopo 176 presenze (record assoluto) e un Mondiale vinto ha lasciato spazio a quello che negli ultimi anni era il suo vice e ora potrebbe diventarne l’erede come molti esperti prevedono: Gigio Donnarumma, che il prossimo anno compirà 20 anni. C’è da dire che Donnarumma si sta rivelando molto più efficace tra i pali della Nazionale che nel Milan, il suo club di ...