All' Italia serve un progetto vero

DIRETTA/ Italia-PortogAllo - risultato live 0-0 - streaming video Rai : azzurri stanchi - lusitani pericolosi - IlSussidiario.net : DIRETTA Italia Portogallo, streaming video Rai: la nostra nazionale chiude l'impegno nel girone di Nations League, ma potrebbe ancora andare in semifinale.

Nations League - le pagelle di Italia-PortogAllo : Verratti il migliore - Insigne si conferma : Una prestazione senz'altro positiva, un "passo in avanti" lo ha definito Roberto Mancini. L'Italia cresce, il pari non rende giustizia a una partita che la Nazionale ha dominato nel primo tempo salvo ...

Calcio : buona Italia ma col PortogAllo è 0-0 - niente final four : Una buona Italia, soprattutto nel primo tempo, non riesce a superare il Portogallo a San Siro. Il pareggio 0-0 porta i lusitani alle final four della Nations League, niente da fare per gli azzurri che comunque avevano già evitato la retrocessione con la vittoria in Polonia. Nella prima frazione le cose migliori per la squadra di Mancini, che ha giocato a lungo nella metà campo avversaria creando almeno cinque chiare ...

Nations League - Italia-PortogAllo 0-0 : Gol e Highlights 17-11-2018 : Risultato Finale Italia-Portogallo 0-0. L’Italia termina la Nations League al secondo posto. Alle Final Four ci va il Portogallo con un turno d’anticipo.A San Siro finisce 0-0, come un anno fa con la Svezia. Questa volta è il Portogallo di Fernando Santos a qualificarsi con un turno d’anticipo alle Final Four che si disputeranno in terra lusitana nel mese di giugno. Gli azzurri hanno mostrato ancora una volta grande impegno ...

Italia-PortogAllo 0-0 - il bel gioco non basta : azzurri fuori dAlle Final Four : A San Siro l'Italia pareggia con il Portogallo, un risultato che non basta ad accedere alle Final Four. La squadra di Mancini è partita molto bene, ha fatto vedere un gioco più che convincente anche ...