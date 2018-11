Allergia | quando un bacio potrebbe uccidere | la vicenda di Oli Weatherall

Blastingnews

: quando yoongi ancora riusciva a toccare gli etero senza morire di allergia - saintaegi : quando yoongi ancora riusciva a toccare gli etero senza morire di allergia - evamarghe : @Presanella27 @enciro59 @caforiomelia @Roxssene @Tasto7 @proietta @massimi02112109 @bello_giuseppe Te la sei vista… - juvemerdasempre : Panchina d’oro vince allergia.... e ci credo con quella società che ha quei poteri alle spalle potrebbe allenarla a… -

(Di domenica 18 novembre 2018) L'alle arachidi, così come a tanti altri allergeni,essere fatale. E' necessario, però, che il soggetto affetto da allergie di questo genere stia attento anche ai baci. E' il caso di Oli, un ragazzo di appena ventidue anni che ha unaalle arachidi così grave da poterlo portare al decesso anche solo a causa di un. Questo perché la personaaver mangiato un arachide o il burro di arachidi, potenzialmente nocivo per Oli. La storia di Oli, allergico alle arachidi Il ragazzo in questione si chiama Oli, ha ventidue anni ed è altamente allergico alle arachidi, al punto da dover per forza evitare dei baci chero risultargli potenzialmente nocivi. Se una persona dovesse mangiare un arachide (o alcuni alimenti in cui gli arachidi sono presenti in qualità di alimenti) e baciarlo, Olimorire. Ma non solo. Anche un ...