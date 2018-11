All Blacks arrivati a Roma

Rugby – L’Italia verso Roma per la sfida contro gli All Blacks : le parole di Ghiraldini : L’ItalRugby si sposta a Roma per il test match di sabato contro gli All Blacks: le sensazioni di Ghiraldini dopo il ko di ieri contro l’Australia Mattinata di recupero in palestra e piscina per la Nazionale Italiana Rugby che, dopo aver affrontato l’Australia a Padova nella giornata di ieri, oggi si sposterà a Roma dove sabato 24 novembre alle 15 affronterà allo Stadio Olimpico i campioni del Mondo in carica degli All Blacks ...

Rugby - Italia-Nuova Zelanda : quando si gioca? Data - programma - orario e tv della sfida agli All Blacks : Sabato prossimo si concluderà una lunga finestra autunnale di Test Match di Rugby, che si è aperta per la Nazionale italiana con la sconfitta per 7-54 subita contro l’Irlanda ed è proseguita prima con la fondamentale vittoria di Firenze contro la Georgia per 28-17 e poi con la sfida odierna all’Australia. Ora è tempo infatti dell’ultimo dei tre test match casalinghi che attendono gli azzurri, visibile su DMAX ed in streaming su ...

Rugby : Ad Artena maglia All Blacks 1905 : I neozelandesi stupirono il mondo, e non solo per la Haka che mostravano prima della partita in segno di sfida. Gli Originals giocarono in Europa 35 partite vincendone tutte tranne una, con il Galles,...

Rugby - test match : Inghilterra-All Blacks 15-16 sotto la pioggia a Twickenham : Salgono così a 6 le vittorie consecutive dei bicampioni del mondo in carica sul XV della Rosa, che non batte la Nuova Zelanda dal 2012, 38-21 a Twickenham,. Dopo appena due minuti di gioco prima ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Giappone Nuova Zelanda 31-69. All Blacks dominanti a Tokyo : La Nuova Zelanda domina il Giappone a Tokyo e strappa la vittoria con un sonoro 31-69 dopo aver chiuso in vantaggio già la prima frazione per 19-38. Alla fine la gara è comunque spettacolare, con dieci mete ospiti e cinque per i padroni di casa: Laumape ne sigla tre per gli All Blacks, Lafaele due per i nipponici. Nulla varia in chiave ranking, data la distanza superiore ai 13 punti in classifica tra le due compagini. Nel primo tempo si portano ...

Rugby - All Blacks inarrestabili contro l’Australia : i Wallabies stesi con il punteggio di 37-20 : Nel terzo Test Match tra le due squadre, gli All Blacks non lasciano scampo ai propri rivali battendoli per 37-20 Si conclude con la vittoria degli All Blacks il Test Match giocato a Yokohama nella mattinata italiana, niente da fare per l’Australia costretta ad arrendersi con il punteggio di 37-20. Gli uomini di Steve Hansen centrano dunque il tris nei confronti dei rivali, ottenendo la vittoria nell’ultimo confronto di ...

Rugby - Test Match 2018 : Nuova Zelanda-Australia 37-20. Tre su tre nella Bloedisloe Cup per gli All Blacks : La Bloedisloe Cup era già neozelandese dopo i due successi estivi nel The Rugby Championship, ma All Blacks e Wallabies, come da tradizione si sono sfidati anche in un terzo incontro in campo neutro. A Yokohama, in Giappone, una delle città che il prossimo anno ospiterà la Coppa del Mondo, la Nuova Zelanda batte ancora l’Australia per 37-20. Nel primo tempo gli All Blacks passano al 12′ con la meta di Squire, Barrett trasforma ed è ...

Rugby - Test Match 2018 : Nuova Zelanda-Australia domani a Yokohama. La Bloedisloe Cup è già degli All Blacks : Mancano 24 ore all’ultimo Match, ma la Bloedisloe Cup è già della Nuova Zelanda, eppure come da tradizione All Blacks e Wallabies si sfideranno in una terza partita in campo neutro e allora, ad un anno dalla Coppa del Mondo, quale miglior luogo se non il Giappone quale location ideale per tale confronto? Tra i campi che l’anno prossimo vedranno sfidarsi le venti migliori Nazionali di Rugby del mondo è stato scelto per ...

Rugby - diramata la lista dei convocati degli All Blacks per i Test Match 2018 : in programma anche la sfida con l’Italia : Il ct degli All Blacks ha diramato la lista dei convocati per i Test Match 2018, in cui è inserita anche la sfida con l’Italia Steve Hansen, Commissario tecnico degli All Blacks, ha ufficializzato la lista dei 32 giocatori convocati per i Test Match 2018. Gli All Blacks esordiranno in Giappone sabato 27 ottobre contro l’Australia per poi affrontare il 3 novembre, a Tokyo, i padroni di casa. Sabato 10 novembre è in calendario il ...

Rugby – Italia vs All Blacks. la FIR insieme a Tennis & Friends : La FIR insieme a Tennis & Friends per Italia vs All Blacks Si rinnova anche per il 2018 la collaborazione tra la Federazione Italiana Rugby e Tennis & Friends, l’appuntamento dedicato alla prevenzione e alla promozione della salute in calendario il 13 e 14 ottobre, nella cornice unica del Parco del Foro Italico. Lo stesso Parco che, il prossimo 24 novembre, ospiterà il Villaggio Terzo Tempo in occasione del Cattolica Test Match tra ...

The Rugby Championship 2018 : Sudafrica-Nuova Zelanda 30-32. Incredibile rimonta degli All Blacks nei minuti finali : Una partita bella con una rimonta pazzesca: Sudafrica-Nuova Zelanda, sfida valide per l’ultima giornata del The Rugby Championship finisce 30-32, con gli All Blacks, che avevano già vinto aritmeticamente il torneo domenica scorsa, vittoriosi all’ultimo respiro dopo essere stati sotto anche di 17 punti. Nel primo tempo subito scatto dei padroni di casa: al 4′ ed al 13′ Pollard dalla piazzola dimostra di voler capitalizzare ...

