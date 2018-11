Alessandro Casillo vincitore di Sanremo Giovani ci riprova da Amici

Alessandro Casillo - chi è?/ Il cantante in cerca del riscatto : 'lavoro come idraulico - ma...' - Amici 2018 - - IlSussidiario.net : Alessandro Casillo è il nuovo Irama? Ad Amici 18 una seconda possibilità per l'ugola d'oro di Io Canto, otterrà il successo che desidera?