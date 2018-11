Alberi per il futuro Loc S Ippolito Erice - iniziativa Movimento 5 Stelle Trapani farà

Belluno - Achille dona i suoi risparmi per salvare gli Alberi : Quegli alberi abbattuti dal vento, la montagna distrutta, gli animali del bosco in difficoltà. Quando il piccolo Achille Marigo, un bimbo di nove anni di Mira, in provincia di Venezia, ha visto in televisione il disastro che era successo in provincia di Belluno, ha deciso di dover dare il suo contributo per risolvere la situazione. Lui, che ama il lupo, che va a raccogliere i funghi con il nonno, che sta imparando a riconoscere le tracce degli ...

Alberi per il futuro ad Aosta e Châtillon : In occasione della Giornata nazionale degli Alberi, celebrata ogni 21 novembre, il gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle organizza Alberi per il futuro , il progetto nato nel 2015 che ha permesso di ...

Nei boschi - monumentali o urbani. Tra gli Alberi - per mettere radici nel futuro : A dare linfa a questo momento sono le tante iniziative che prolificano in tutta Italia, sopratutto in ambito scolastico ma anche nelle stanze della politica. Nel Lazio più prossimo, la Cooperativa "L'...

"Alberi per il futuro" a Modica : Nuovi alberi saranno piantati nell''area attrezzata "Padre Basile" a Modica. Il Comune ha aderito infatti all'iniziativa "Alberi per il futuro"

Anche droni e satelliti per fissare la gravità della strage di Alberi a nordest : Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia analizzano i danni dei nubifragi che hanno devastato le zone boschive e cambiato il volto del paesaggio. Conseguenze gravi Anche per l'agricoltura: danni ...

Alberi asilo di Comiso : oggi un nuovo sit in per salvarli : Anche oggi gli Alberi dell'asilo nido di Comiso che per una sentenza devono essere tagliati, sono salvi. Questa mattina un nuovo sit-in a scuola

Strage di Alberi a Belluno - si lavora per rimuovere i tronchi pericolanti : Nel Bellunese è subito iniziata l'opera di bonifica dei boschi devastati dall'ondata di maltempo dei giorni scorsi. Il lavoro nei tecnici che devono rimuovere migliaia di alberi abbattuti e ...

Maltempo - tragedia in Sicilia : dieci morti e un disperso. Casa sommersa : tutti annegati a Casteldaccia. Nuova allerta in 6 regioni. Famiglie evacuate nell'agrigentino. Frane e strage di Alberi in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione del...

Maltempo in Veneto - danni incalcolabili : diga ricoperta di Alberi «Situazione apocalittica» : Scuole chiuse sull’Isola, ancora allerta in Veneto. Rapallo, «Sversato in mare il carburante degli yacht affondati»

Strage di Alberi per il maltempo. Cristoforetti commossa 'Pensavo che fossero eterni e che il vento lo creassero loro' : Uno spettacolo che nessuno avrebbe mai voluto vedere, e ancora meno Samantha Cristoforetti , l'astronauta italiana che molto prima di arrivare nello spazio è cresciuta a Malé, in Val di Sole, Trentino.