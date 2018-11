Aiuti alle imprese | seminario di Ministero Sviluppo e Regione Molise

Patto Salvini-Di Maio : ok agli Aiuti alle banche. Tensione sul condono : Quasi contemporaneamente il viceministro all'Economia Massimo Garav agli a, a Sky Tg24 da Maria Latella, si dice convinto che 'un intervento non sia necessario e speriamo che la febbre passi presto. ...

Carovana di migranti arriva in Messico : Trump allerta l'esercito e taglia gli Aiuti : L'Honduras è considerato uno dei Paesi più violenti al mondo, con un tasso annuale di 43 omicidi ogni 100mila abitanti . Come in Guatemala e a El Salvador, le gang fanno regnare il terrore nel Paese, ...

Nuovi fondi per Genova negli emendamenti : 300 milioni e Aiuti alle imprese : Quasi 300 milioni (spalmati su un quadriennio) per il porto e l’autotrasporto. Indennizzi (sul modello degli sfollati) per le aziende che dovranno traslocare dall’area di cantiere del nuovo ponte. E poi le attese novità sulla cassa integrazione in deroga per le aziende della Valpolcevera e sulla “zona franca urbana”. --Ci sono ancora molte cose da inserire nel decreto Genova e il governo, insieme ai relatori di maggioranza, ci ha lavorato sino a ...