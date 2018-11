Ahmad Joudeh | “Ballare è una preghiera La Siria è dentro di me | essere apolide mi rende

huffingtonpost

(Di domenica 18 novembre 2018) Non bisogna mai perdere la speranza e mai tradire i propri sogni. Uno comelo ha dimostrato e continua a farlo. Nato nel 1990 da padre palestinese e da madrena, cresciuto nel campo profughi di Yarmouk, a Damasco, in, sin da piccolissimo aveva un sogno: diventare un ballerino e potersi esibire sui palcoscenici più importanti del mondo, anche se dello stesso non ne sapeva ancora nulla. Iniziò a frequentare lezioni di danza in segreto, ma il problema – prima che fuori (la cultura islamica proibisce la danza) – eracasa. Suo padre arrivò addirittura a prlo a bastonate sulle gambe pur di non farlo ballare e lo scontro diventò così forte da portarlo ad abbandonare la casa e a farlo restare solo con la madre e la nonna. Ahamd tentò il suicidio tagliandosi i polsi, ma poi capì che doveva farcela, ...