AFAM Jazz confermato in graduatoria

(Di domenica 18 novembre 2018) I docenti musicistivincono ancora nei tribunali del lavoro. Di seguito il comunicato stampa emesso dallo Studio Legale Santonicola&Partners dietro la recente pronuncia del giudice del lavoro campano. Il giudice del lavoro di Nocera Inferiore, Dottoressa Raffaella Caporale, già in data 31 agosto 2018, condividendo pienamente le tesi difensive degli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, aveva ordinato all’Amministrazione convenuta di reinserire il ricorrente nelle graduatorie d’istituto di terza fascia, provincia di Salerno, vigenti negli anni scolastici 2017/20, per tutte le istituzioni interessate con riferimento alla classe di concorso AI56. Nello specifico, il docente: – aveva conseguito un diploma accademico di secondo livello in “discipline musicalie musiche improvvisate: batteria e percussioni”; – aveva presentato domanda ...