Addio prof morto all' improvviso a 54 anni

L' Addio della prof al 18enne morto : ANSA, - VARESE, 2 NOV - Commovente ricordo di una sua insegnante oggi su Facebook - con centinaia di like e decine di commenti e condivisioni - dell'operaio Andrea Masi, residente a Tradate in ...

Matematica : Addio a Paolo Salmon - professore emerito dell’Università di Bologna : Lo scorso 25 settembre è scomparso a Genova Paolo Salmon , professore emerito dell’Università di Bologna e figura di grande rilievo nella Matematica italiana: alla sua scuola di sono formati brillanti algebristi e geometri. Salmon ha insegnato all’Alma Mater per quasi trent’anni. Nato a Firenze nel 1930, si è laureato in Matematica presso l’Università di Pisa nel 1952, conseguendo nello stesso anno anche il Diploma di ...

Calvizie - Addio : il rimedio è in un profumo : Sarebbe il profumo di legno di sandalo l’arma vincente contro il problema, in grado com’è di agire nel cuoio capelluto

Chiara Ferragni dice Addio a Riccardo Pozzoli : la rottura professionale con l’ex fidanzato : E’ il 2009 quando Chiara Ferragni e il fidanzato Riccardo Pozzoli fondano “The Blonde Salade”, il blog di moda che in pochi anni diventa un successo internazionale. L’amore tra i due finisce nel 2013 ma non la collaborazione professionale che prosegue negli anni. Novità delle ultime ore però in casa Ferragni annunciano anche, dopo il matrimonio con Fedez, la rottura professionale con Pozzoli. Il manager sarebbe uscito sia ...