Abusi su minori | accusato il prete figlio del noto scrittore Tolkien

Milano. Formazione contro la violenza di genere e gli Abusi ai minori : L’Associazione “Lions Club Milano Galleria”, con il patrocinio del Municipio 5, realizza l’iniziativa “Giornata di Formazione ed inFormazione contro l’abuso

Campania - Abusi sui minori : nasce il primo tavolo con pediatri - tribunali e polizia postale - : Rappresentanti della Procura e delle forze dell'ordine, vertici delle istituzioni regionali ed esponenti del mondo della medicina pediatrica insieme per la nascita in Campania del primo tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del fenomeno di Abusi e maltrattamenti sui minori. Approvata dalla Giunta ...

Facebook mette al lavoro l’intelligenza artificiale contro gli Abusi di minori sui social : (Immagini: pixabay/CC) Facebook rafforza gli strumenti di controllo online per prevenire e impedire abusi sui minori e scovare e denunciare contenuti pedopornografici. “Una delle nostre più importanti responsabilità è mantenere i bambini al sicuro su Facebook. Non tolleriamo alcun comportamento o contenuto che li sfrutti online e sviluppiamo programmi di sicurezza e risorse educative con più di 400 organizzazioni in tutto il mondo per ...

Minori : in Veneto lo scorso anno 573 vittime di Abusi sessuali o maltrattamenti (2) : (AdnKronos) - “Questa amministrazione regionale ha incrementato il numero delle équipes interprovinciali da 2 a 5 e ha adottato un modello operativo uniforme per prevenire, proteggere e curare i Minori vittime/autori di abuso sessuale e grave maltrattamento – ha sottolineato l’assessore - Con l’adoz

Minori : in Veneto lo scorso anno 573 vittime di Abusi sessuali o maltrattamenti : Venezia, 17 ott. (AdnKronos) - Da progetto-pilota, sperimentale, a struttura stabile e permanente, garantita dai livelli essenziali di assistenza sociale: questo il percorso in Veneto del servizio di presa in carico di Minori maltrattati, vittime o autori di abusi sessuali, svolto dalle cinque equip

Pedofilia - Papa spreta 2 vescovi cileni/ Ultime notizie - il comunicato della Chiesa “Evidenti Abusi su minori" : Pedofilia, Papa spreta 2 vescovi cileni. Ultime notizie, il comunicato della Chiesa “Evidenti abusi su minori". Dopo il prete cileno Karadima, altri due uomini della Chiesa "spretati"(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 14:56:00 GMT)

Piero Capuana - santone rinviato a giudizio per Abusi su minori/ Catania - una vittima : "un segno indelebile" : Piero Capuana, santone rinviato a giudizio per abusi su minori. Ultime notizie Catania, chiesto processo anche per tre fiancheggiatrici. Una vittima: "un segno indelebile"(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 11:33:00 GMT)

Detroit - 123 bambini rapiti per farne schiavi sessuali/ Abusi e traffico di minori choc negli Usa : Una operazione su larga scala della polizia di Detroit ha portato alla liberazione di 123 minori rapiti da trafficanti che li sfruttavano nei commerci sessuali(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 18:48:00 GMT)

Catania - Abusi sessuali su minori : chiesto il processo per il Santone : Il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, l'aggiunto Marisa Scavo e il sostituto Agata Consoli sono i firmatari della richiesta di rinvio a giudizio depositato nella segreteria della presidenza del ...

Chiesa olandese sotto accusa : coprì Abusi sessuali su minori - : Secondo il quotidiano Nrc, nel corso di 65 anni, cardinali, vescovi e loro ausiliari che si sono susseguiti risulterebbero coinvolti nella copertura di preti pedofili. La protavoce della Chiesa: parte ...

Chiesa olandese accusata di avere coperto Abusi su minori per anni : Tra il 1945 e il 2010, venti dei 39 cardinali olandesi, vescovi e loro ausiliari che si sono susseguiti risulterebbero coinvolti nella copertura di abusi sessuali nei confronti di minori. Quattro di ...

GERMANIA - 3 MILA CASI DI Abusi SU MINORI/ Pedofilia nella Chiesa : Papa convoca i vescovi di tutto il mondo : Una indagine a cura della Conferenza dei vescovi tedeschi svela cifre impressionanti sui CASI di ABUSI sui MINORI da parte di sacerdoti, quasi 4MILA CASI in 70 anni(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 10:03:00 GMT)

Abusi - Santa Sede : Papa convoca capi dei vescovi di tutto il mondo/ Lotta alla pedofilia e protezione minori : Abusi, Papa Francesco convoca i capi dei vescovi di tutto il mondo in Santa Sede nel febbraio 2019. Lotta alla pedofilia, protezione dei minori: "non fermarsi alla condanna"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 17:06:00 GMT)

Il Papa ha convocato una riunione con i presidenti delle Conferenze Episcopali di tutto il mondo per parlare di Abusi sui minori : Papa Francesco ha convocato una riunione con i presidenti delle Conferenze Episcopali di tutto il mondo per parlare di abusi sui minori e adulti vulnerabili. La riunione, la prima di questo tipo, si terrà dal 21 al 24 febbraio a Roma: The post Il Papa ha convocato una riunione con i presidenti delle Conferenze Episcopali di tutto il mondo per parlare di abusi sui minori appeared first on Il Post.