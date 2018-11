A Valencia vince il Dovi

Moto3 - Oncu vince a Valencia a 15 anni il più giovane di sempre : Nessuno mai come lui, nella storia di questo sport. Ed è anche la prima volta che sul podio sventola la mezzaluna della bandiera della Turchia. Una storia che pare una favola: dopo aver trionfato ...

Valencia - Moto3 - Oncu da favola! Vince al debutto a soli 15 anni : ... al terzo John McPhee, al quarto Fabio Di Giannantonio, che così chiude la sua carriera in Moto3 con il titolo, onorifico, ma comunque prestigioso, di vice campione del mondo. Bravo Fabio, ma che ...

Moto3 - a Valencia vince il 15enne Oncu : Per gli italiani che stamattina avevano dominato il warm up, quarto posto per Fabio Di Giannantonio che diventa anche vicecampione del mondo, strappando di fatto a Bezzecchi caduto la seconda piazza ...

Moto3 - GP Valencia 2018 : Can Oncu scrive la storia! Il più giovane di sempre a vincere una gara nel Motomondiale! : 14° e pioggia leggera. Questo è stato lo scenario del Gran Premio di Valencia 2018 della Moto3. L’ultima gara della stagione nella classe leggera ha regalato lo scenario ideale per il successo più incredibile di sempre: il 15enne turco Can Oncu (Red Bull KTM Ajo) è il più giovane pilota di sempre a vincere una gara nel Motomondiale, per giunta al debutto assoluto, con i suoi 15 anni, 3 mesi e 23 giorni. Una storia ai limiti ...

Moto3 - Gp Valencia Qualifiche : Bezzecchi - 'Domani cercherò di vincere' : Il suo obiettivo per domani sarà quello di assicurarsi il titolo di vice campione del mondo. 'Non è stata una brutta qualifica, ma sfortunatamente sono caduto ad inizio turno. Abbiamo dovuto cambiare ...

Valentino Rossi - GP Valencia MotoGP 2018 : “Giornata positiva - la moto è migliorata. Posso vincere? Vedremo” : Valentino Rossi può ritenersi soltanto parzialmente soddisfatto al termine delle prove libere del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale motoGP. Il Dottore, infatti, ha brillato nella seconda sessione concludendo al terzo posto alle spalle di Danilo Petrucci e Marc Marquez ma è rimasto fuori dai migliori 10 nella classifica combinata perché nella FP1 non è riuscito a fare segnare un tempo degno di nota. Il centauro di Tavullia sembra ...

MotoGp - Marquez : «A Valencia voglio vincere ancora» : Valencia - ' È stato bello celebrare il titolo qualche giorno fa nella mia città natale con la mia famiglia, la gente e il fan club, e ora non vedo l'ora di festeggiare con tutti i fan di Valencia. ...

MotoGP - GP Valencia 2018 : ecco perché tutti vorranno vincere : ... quelli in cui i piloti proveranno le nuove moto e cambieranno per la prima volta la tuta e il box , martedì 20 e mercoledì 21 novembre, in diretta su Sky Sport MotoGP , . Gli occhi di tutti cadranno ...

Juventus-Young Boys - la conferenza di Allegri LIVE : 'Vincere per non vanificare il successo di Valencia' : LIVE 19:21 1 ott DOMANDA PER Allegri: Emre Can riposa? Ho un dubbio, a metà campo qualche dubbio ce l'ho perché devo decidere se giocare con due o tre mediani. Davanti però son sempre due, Dybala e ...

Liga - torna a vincere il Valencia : 1-0 alla Real Sociedad e prima vittoria stagionale : TORINO - Basta un gol al Valencia per raggiungere la prima vittoria e mandare un'importante segnale a United e Barcellona . Dopo una sfilza di quattro pareggi consecutivi gli uomini di Marcelino ...

Liga - torna a vincere il Valencia : 1-0 alla Real Sociedad e prima vittoria stagionale : ROMA - Basta un gol al Valencia per raggiungere la prima vittoria e mandare un'importante segnale a United e Barcellona . Dopo una sfilza di quattro pareggi consecutivi gli uomini di Marcelino ...

Calcio - Champions League : la Juve vince in 10 contro 11 a Valencia - la Roma cade al Bernabeu sotto i colpi del Real : La sfida parallela di Champions League tra Italia e Spagna finisce 1-1, con un’italiana vincente (la Juventus contro il Valencia) e una spagnola vincente (il Real Madrid contro la Roma). La Juve espugna il Mestalla per 2-0 con una doppietta su rigore di Pjanic e vince in inferiorità numerica per la contestata espulsione di Cristiano Ronaldo al debutto in Champions con i bianconeri (un CR7 che esce dal campo in lacrime dopo l’espulsione), ...

Valencia-Juventus - Allegri : “L’importante era vincere. Il VAR? avrebbe aiutato l’arbitro” : Dopo la convincente vittoria al Mestalla, così ha parlato Massimiliano Allegri nel post Valencia-Juventus: “L’importante era vincere e anche quando siamo rimasti in dieci abbiamo giocato bene, difendendoci e giocando a calcio finché serviva. Ora dobbiamo rituffarci sul campionato, questi sono tre punti importanti che ci permettono di affrontare il girone in maniera diversa. È stato un bel banco di prova. Finché c’è stato ...