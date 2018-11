A scuola il progetto ' Resistenza | sostantivo singolare femminile'

Polistena - II edizione del progetto "Fare scuola fuori dalle aule" : In questi giorni si è conclusa con successo la II edizione del progetto "Fare scuola fuori dalle aule", che ha visto impegnati gli allievi delle classi 4e 5della scuola Primaria, 1 2e 3della scuola ...

Rugby - scuola di vita – Le Zebre a sostegno del nuovo progetto contro il bullismo : Le Zebre sostengono Rugby, scuola di vita: il video contro il bullismo Lo Zebre Rugby Club sostiene il progetto editoriale del regista Matteo Chiarello che ha realizzato uno spot contro il bullismo con protagonisti i piccoli giocatori miniRugby. “Rugby, scuola di vita” é un omaggio ai valori cardine del nostro sport che ha ispirato il regista a realizzare questo messaggio che vede il Rugby quale metafora di vita; dove a vincere ...

scuola : gli studenti del Monna Agnese finalisti del progetto Wwf Urban Nature : le congratulazioni dell'assessore : 'Un ottimo risultato testimone dell'impegno degli studenti e delle insegnanti, che li stanno accompagnando in questo progetto teso a sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali, così da ...

Progetto congiunto Unimore e MUSE di Trento rivolto al mondo della scuola sui cambiamenti climatici : ... presso l'Aula 1.1 del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche , via Campi 101, a Modena, prenderà il via questo Progetto biennale dal titolo 'cambiamenti climatici tra Scienza e Coscienza', ...

Educazione sentimentale ed esercizio del pensiero dialogante : un progetto piemontese che deve fare scuola : Il progetto educativo pensato per gli studenti delle scuole superiori piemontesi sull"Educazione sentimentale ed esercizio del pensiero dialogante" risponde ad un'esigenza primaria delle giovani generazioni che vivono in maniera complessa le relazioni sentimentali ed affettive. Il passaggio da un modello predeterminato dei ruoli nella società, come pure all'interno della famiglia, ad uno schema libero e intercambiabile, ha generato uno ...

Nuova sede a Scicli : si comincia con Progetto scuola Amica : Unicef Ragusa, inaugurata Nuova sede a Scicli alla presenza della neopresidente Elisa Mandarà. Al via il Progetto Scuola Amica e la Festa dei Nonni

scuola : a Verona già 5 autobus controllati per il progetto 'gita sicura' : Verona, 17 set. (AdnKronos) - A meno di una settimana dall’inizio del nuovo anno scolastico, sono già 5 gli autobus controllati dalla Polizia municipale nell’ambito del progetto “Gita sicura”. Si tratta dei primi viaggi d’istruzioni programmati dalle scuole cittadine, che segnalano per tempo la gita

Progetto "scuola Sicura" - arrestati due spacciatori al polo scolastico di Acquasanta : L'Aquila - Nell’ambito del Progetto “SCUOLE SICURE”, avviato in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico dal Ministero dell’Interno, cui partecipano tutte le Forze di Polizia, sotto il coordinamento generale della Prefettura e tecnico della Questura, nella giornata di ieri, nei pressi del polo scolastico di Via Acquasanta, personale della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio ha tratto in arresto per detenzione ai ...

Settimana europea della Mobilità 2018 a Prato : il progetto della mobilità sostenibile casa-scuola entra nel vivo : Il " campus studentesto sperimentale " sarà allestito per l'occasione con stand informativi, un'area relax e diverse postazioni di street sport a cura di Decathlon. Oltre a distribuire materiali ...