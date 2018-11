7 cose inaspettate che accadono quando sei in una relazione veramente sicura

dilei

: RT @giuseppe_trav: Le cose belle sono inaspettate. Profumi improvvisi che ormai non cercavi più. Certe sensazioni, una domenica pomeriggio,… - giuseppe_trav : RT @giuseppe_trav: Le cose belle sono inaspettate. Profumi improvvisi che ormai non cercavi più. Certe sensazioni, una domenica pomeriggio,… - greyshephh_ : @Alessan79300701 @emmashands Dicono che le cose inaspettate sono le più belle, inizio a pensare che sia davvero così ? - preponismywife : RT @Rosyyycaru: Quando gente mette cose inaspettate con Annalisa in studio di registrazione -

(Di domenica 18 novembre 2018) Credere che unasentimentale stabile si basi su determinate certezze è quanto di più sbagliato si possa pensare. L’affiatamento, l’unione e la sintonia di coppia, infatti, molto spesso si manifestano attraverso le dinamiche e i comportamenti più inaspettati. Sono almeno 7 leapparentemente ‘’ che potrebbero accadere nell’ambito di un rapporto affettivo maturo, ma non bisogna averne paura. Al contrario, potrebbero effettivamente significare che si è coinvolti in unae solida. 1.Essere emotivamente vulnerabili Unaè basata su una condizione che non tutti riescono ad accettare: essere capaci di correre dei rischi emotivi. Già, perché essere coinvolti in un rapporto stabile significa abbattere determinate barriere che solitamente erigiamo per proteggerci da chi può ferirci. E’ci si trova in unaprofonda e duratura ...