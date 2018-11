18 novembre - EMANUELE COLUCCIA Presenta BIRTHPLACE al Laboratorio Urbano Ex

Leonesse è l’album live di Emanuele Dabbono in uscita a novembre : Si intitola Leonesse il primo album live di Emanuele Dabbono. Prodotto dallo stesso artista e da Raffaele Abbate verrà rilasciato il 5 novembre su etichetta OrangeHomeRecords. Leonesse è stato registrato lo scorso 21 aprile in occasione del concerto a La Claque di Genova (Teatro della Tosse) e dal 5 novembre sarà disponibile in versione fisica e digitale. Dopo i successi da autore con Tiziano Ferro e l’ultimo album Totem, Leonesse è un ...