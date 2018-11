X Factor | la concorrente a Fedez | Ti amo E lui la gela

Mara Maionchi e Manuel Agnelli - lite a X Factor 2018 per un concorrente : X Factor 2018, Mara Maionchi e Manuel Agnelli litigano per un concorrente nella terza puntata Anche stasera lite a X Factor 2018: Mara Maionchi e Manuel Agnelli non se le sono mandate a dire nella terza puntata. Tutto a causa di un concorrente, Anastasio. Il rapper ha scatenato una discussione fra i due giudici dopo […] L'articolo Mara Maionchi e Manuel Agnelli, lite a X Factor 2018 per un concorrente proviene da Gossip e Tv.

È successo in TV - 5 novembre 2015 : ad X Factor 9 è lite fra una concorrente e il suo giudice (video) : E' la sera del 5 novembre 2015, su Sky Uno è appena terminato il terzo live show dell'edizione numero 9 di X Factor, edizione in cui Morgan sarà assente da quell'anno in poi. I 4 giudici seduti al tavolo solo Elio, Fedez, Mika alla sua seconda edizione consecutiva e infine Skin al suo debutto. Ci concentriamo su quest'ultima, giudice della categoria delle Under Donna per una singolare vicenda di cui è stata suo malgrado protagonista.Al termine ...

X Factor 2018 - anticipazioni : profilo instagram per ogni concorrente e ai live super ospiti come Maneskin - Rita Ora e Sting : Partiranno il 25 ottobre i live show di X Factor 2018 , in onda, per 8 serate, dalle 21.15 tutti i giovedì in diretta e in esclusiva su Sky Uno , canale 108,. Questa mattina a Milano la conferenza ...

X Factor 12 - Fedez è infuriato per il gesto di un concorrente : non era mai successo prima : X-Factor 12 è ormai alle porte anche per quanto concerne i live. Nelle ultime ore hanno tenuto banco gli ‘Home Visit’ con le scelte definitive di Manuel Agnelli, Asia Argento – che sarà sostituita da Lodo Guenzi -, Mara Maionchi e Fedez. Chi hanno scelto i quattro giudici del talent che sarà presentato, a partire da giovedì 25 ottobre, da Alessandro Cattelan su SkyUno? Mara Maionchi ha scelto i tre concorrenti degli Under ...

X Factor - Manuel Agnelli richiama la concorrente dopo l’esibizione : “Questa cosa non è mai stata fatta”. Poi la sorpresa : Nell’ultima puntata prima dei live, Manuel Agnelli ha sorpreso tutti: “Questa cosa, a X Factor, non è mai stata fatta. Me ne assumo la responsabilità”. dopo l’esibizione di Sherol, il giudice l’ha convocata una seconda volta, tanto che la ragazza ha esclamato, impaurita: “Mi fa cantare di nuovo”. Invece Agnelli le ha riservato una sorpresa, portandola direttamente alla fase in prima serata (ogni giovedì ...

X Factor 2018 - bugia del concorrente a Fedez e Mattia Lezzi eliminato : scoppia la bufera : FUNWEEK.IT - È partita la fase più delicata di X Factor 12, i bootcamp, e nella puntata del 4 ottobre abbiamo avuto il piacere di risentire prima le 12 concorrenti Under Donne di Manuel Agnelli e poi ...

La bugia del concorrente a Fedez scatena le polemiche su X Factor : "E la luna è una palla, quante stelle nei flipper, sono più di un milardo, Marco...". Il concorrente di X-Factor Danilo Turco sta cantando questa canzone ("Anna e Marco" di Lucio Dalla), quando all'improvviso si ferma. "Senti io non mi sento, perdonami", dice alla giuria. E interviene subito Fedez: "Dimmi cosa ti serve: più base o più voce?". "Più base", risponde il concorrente. E il rapper: "Alzategli la base". La performace prosegue e i ...

Paura a X Factor - il concorrente cade dal palcoscenico durante l'esibizione : Attimi di panico durante l'ultima puntata della versione britannica di X Factor. Tommy Ludford, un concorrente in gara, dopo aver conquistato il pubblico e la giuria con la sua musica, non si è ...

X Factor UK - concorrente cade dal palco durante una performance (video) : Esattamente come nella versione Italiana, anche nel Regno Unito X Factor, giunto alla sua quindicesima edizione, è entrata nella fase dei bootcamp (in UK è rinominata Six-chair challenge).Nel corso della puntata andata in onda ieri sera su ITV si sono vissuti attimi di panico a causa di un incidente che ha coinvolto un concorrente impegnato nella sua performance. Si chiama Tommy Ludford, ha 20 anni e per convincere i 4 giudici Simon Cowell, ...

X Factor 12 - Manuel Agnelli crudele con una concorrente : 'Sei troppo vecchia' : Simona De Bartoli, 37 anni, porta il suo inedito trap sul palco delle audizioni di X Factor e rimedia non solo 4 no, ma anche le critiche dei giudici ed in particolare di Manuel Agnelli. Per...