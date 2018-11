Volley | Preolimpico Tokyo 2020 | quando si gioca? Calendario | date | programma e avversarie

oasport

(Di sabato 17 novembre 2018) I tornei di qualificazione alle Olimpiadi disi disputeranno nel weekend del 9-11 agosto per quanto riguarda ilmaschile. Le migliori 24 Nazionali del Pianeta (Giappone escluso, già ammesso di diritto) sono state divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno che si affronteranno tra loro una sola volta: le sei vincitrici staccheranno il pass per i Giochi mentre tutte le altre saranno rimanai rispettivi tornei continentali. Le sedi dei sei tornei sono ancora da definire, ogni formazione giocherà tre partite in tre giorni e solo la prima classificata di ogni gruppo avrà il diritto di partecipare alle Olimpiadi. L’Italia parteciperà aldicon la speranza di conquistare il pass anche se la missione sarà estremamente complicata. Gli azzurri se la dovranno vedere con l’ostica Serbia, un avversario terribile che ci ha già demolito ...